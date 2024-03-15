كشف غموض سرقة محتويات خزينة مكتب شحن وتفريغ بالقليوبية

تمكنت مباحث القليوبية من كشف غموض سرقة محتويات خزينة من أحد مكاتب الشحن والتفريغ بدائرة القسم في شبرا الخيمة ، وحيث تبين أن وراء إرتكاب الواقعة عاطل وتم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مامور قسم ثانى شبرا الخيمة بلاغا من مالك أحد مكاتب الشحن والتفريغ بدائرة القسم يفيد سرقة محتويات الخزينة الخاصة بالمكتب.

تم اخطار اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية فتم تشكيل فريق بحث توصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة عاطل تسلل إلى المكتب ليلا وتمكن من فتح الخزينة وسرقة محتوياتها وفرا هاربا .

وفى أحد الأكمنة ألقى القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وارشد عن المسروقات وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق .