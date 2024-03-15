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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية تسحب الجنسية من سيدتين

ارشيفي
ارشيفي

أعلنت الإدارة العامة للأحوال المدنية السعودية عن صدور قرار وزاري بمنح الجنسية لشخص، وسحبها من امرأتين السلطات السعودية الجنسية من سيدتين هما وفاء حاتم منير طرب، وهدى سعيد حسن نبعه.

وبحسب القرار الصادر والمنشور اليوم الجمعة في جريدة "أم القرى"، تمت الموافقة على منح محمد بن إسماعيل عبد المحسن قطب عبد الرحمن الجنسية السعودية.

ووفق الأنظمة السعودية؛ فتمنح الجنسية من قبل رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية، ولوزير الداخلية في جميع الأحوال وبدون إبداء الأسباب الحق في رفض الموافقة على منح الجنسية للأجنبي الذي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها قبل تقديمه الاقتراح المذكور.

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