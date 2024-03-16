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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بوتين يتوعد أوكرانيا على الهواء.. شيرين رضا تسبّ فنانة شهيرة.. ياسمين رئيس تفجر مفاجآت غير متوقعة| أخبار التوك شو

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج الـ توك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة والمتنوعة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

 

العقاب قادم .. بوتين يتوعد أوكرانيا على الهواء .. فيديو
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن أوكرانيا تحاول ارتكاب أعمال إجرامية في يوم الانتخابات الأول في روسيا، مشيرًا إلى أن أوكرانيا تستهدف مناطق المدنيين في روسيا من أجل تعطيل الانتخابات الرئاسية.

 

السفير جمال بيومي: الصمود الفلسطيني يشعل جنون قادة إسرائيل.. فيديو
علق السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق، على الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في الضفة الغربية ومنع المصلين من الوصول للمسجد الأقصى في الجمعة الأولى من رمضان.

 

كل إخواتي | انهيار ياسمين رئيس على الهواء لهذا السبب
انهارت ياسمين رئيس، بعد ذكر والدتها المتوفاة ، قائلة :"بعد وفاة أمي أصبحت فجأة انا الأم لكل اخواتي"، متابعة أن أمي كانت لي كل شيء ووفاتها شيء في غاية الصعوبة ولم انساها ابدا".

 


محمد القس يكشف عن صعوبات واجهته في دور الصعيدي بمسلسل بـ100 راجل.. فيديو
تحدث الفنان السوري محمد القس، عن الصعوبات التي واجهته أثناء التحضير لشخصية المعلم صقر الصعيدي، الذي يقدمها ضمن أحداث مسلسل بـ 100 راجل، والذي يُعرض الساعة 9 مساءً على شاشة قناة صدى البلد يوميًا خلال موسم دراما رمضان 2024.

 

شيرين رضا عن خطوبة ابنتها: «ما جاش طلب إيدها مني أو من عمرو دياب»
تحدثت الفنانة شيرين رضا، عن خطبة ابنتها من شاب بريطاني دون حضور شيرين رضا أو والدها الفنان عمرو دياب، قائلة: "ابنتي متخطبش بالخطوبة اللي إحنا عارفينها هنا بالحفل والزيطة والمعازيم، لكنها اتخطبت بطريقة تانية".

 

جنسيتها الحقيقية وقضية حنين حسام.. ياسمين رئيس تفجر مفاجآت غير متوقعة
استضافت الإعلامية منى عبدالوهاب، مقدمة برنامج ع المسرح، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الجمعة، الفنانة ياسمين رئيس.

 

شيرين رضا تكشف السبب الحقيقي لانفصالها عن عمرو دياب
تحدثت الفنانة شيرين رضا، عن طليقها الفنان عمرو دياب، قائلة: “عمرو دياب صحي بابا من النوم علشان عايز يتجوزني وراح قاله طيب؛ عشان يكمل نومه ويسيبه ويمشي”.

 

5 آلاف جنيه.. هدية عمرو الليثي لبائعة جرجير عمرها 75 عاما
أهدى الدكتور عمرو الليثي، مقدم برنامج “واحد من الناس” والمذاع على قناة الحياة، خلال جولته في شوارع مصر، في شهر رمضان المعظم، بائعة خضار مكافحة مبلغ 5 آلاف جنيه.

 


بلفظ جارح | شيرين رضا تسبّ فنانة شهيرة دفاعا عن ابنتها نور
هاجمت الفنانة شيرين رضا، الفنانة المعتزلة عبير الشرقاوي، بعدما هاجمت إبنتها هي وعمرو دياب قائلة: “إذا بليتم فاستتروا ويا نور اللي بتعمليه دا شئ مقزز وإلى أبعد الحدود”، وذلك خلال برنامج “العرافة” المذاع عبر فضائية “النهار”.

 

حسام موافي يكشف 4 طرق لعودة نبضات القلب بصورة طبيعية
كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، 4 طرق لعودة نبضات القلب بصورة طبيعية.


الزراعة: مصر الأولى عالميا في تصدير الموالح للعام الثالث.. فيديو
قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الصادرات الزراعية تشهد طفرة كبيرة في الفترة الأخيرة.
 

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