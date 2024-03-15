5 آلاف جنيه.. هدية عمرو الليثي لبائعة جرجير عمرها 75 عاما

أهدى الدكتور عمرو الليثى، مقدم برنامج “واحد من الناس” والمذاع على قناة الحياة، خلال جولته في شوارع مصر، في شهر رمضان المعظم، بائعة خضار مكافحة مبلغ 5 آلاف جنيه.

وخلال البرنامج، قالت "أم علاء" 75 عامًا، إنها تبيع جرجير وبصل وبقدونس، منذ السابعة صباحا، وتعول أبناء نجلها بعد وفاته، وترك الأم لأطفالها، مؤكدة: "بعيش فى غرفة والأرزاق على الله"، وكل يوم برزقه، داعية لـ"الليثي" بزيارة سيدنا النبي.

وأضافت: "نفسى فى ستر ربنا وأشوف كويس بعينى والحمد لله، وأهداها الليثى مبلغ 5 آلاف جنيه، داعيه له بالستر، باكية من الفرحة لأنه فك أزمتها".



