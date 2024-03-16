انهيار ورعب وغناء ورقص.. أبرز ما قدمته «باميلا» و«مرام» مع رامز جلال

وقعت الفنانتان “باميلا كيك” و"مرام على" ضحية الحلقة السادسة من برنامج رامز جاب من الآخر، للفنان رامز جلال، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم السبت .

وأسقط رامز جلال الفنانتين فى غرفة واحده قائلا:" هتبطلوا تعملوا الأدوار اللى بتسخن الرجالة على زوجاتهم، أنتوا عاملين قلق ولازم تغيروا الأدوار دي".

وأطلق رامز جلال “كلبا شرسا” على الفنانتين، وبدأتا في الصراخ فورا مطالبتان إياه أن يسحب الكلب.

وبعد ذلك وضع رامز جلال الفتاتين فى غرفة ضيقة وهددهما بتمساح صغير وأجبرهما على وضع روج وتقبيل بعضهما.

وتابع رامز جلال تنفيذ مقلبه واسقط الفنانتان فى حوض ملئ بالمياه ثم أخرجهما ووضعهما فى غرفة مليئة بالنعام ليبدأ بالصراخ فورا.

وانهارت الفنانتان بالبكاء وأجبرهما رامز جلال على قول “احنا بنستعبط”، ثم طالب رامز جلال الفنانتان بمسامحته.

وكشف برومو برنامج "رامز جاب من الآخر" الذى يقدمه رامز جلال، عن قائمة النجوم والمشاهير الذين يقعون ضحايا فى البرنامج.

السقا وباسم سمرة

ظهر عدد من النجوم فى برومو برنامج "رامز جاب من الآخر"، من بينهم أحمد السقا، وباسم سمرة، ومحمد لطفي، وميرهان حسين، وأحمد حسام ميدو، وكزبرة، ونجلاء بدر، وسمية الخشاب، ومحمد شاهين، وباميلا الكيك، وعبد الناصر زيدان، ومحمد رياض، وحمادة هلال، وحسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني، وهدى المفتي، وأحمد مالك، وآيتن عامر، ومي عمر، ونسرين أمين، ويسرا اللوزي، وانتصار، وأحمد فهمي.