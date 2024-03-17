أنا مش متخلفة عقليا| شيرين رضا تنسحب من برنامج العرافة.. وتفجر مفاجأة عن زواج عمرو دياب ودينا الشربيني

استضافت الإعلامية بسمة وهبة، خلال برنامجها “العرافة” المذاع عبر فضائية “النهار”، الفنانة شيرين رضا، ونرصد في التقرير التالي أبرز التصريحات:

كتير أوي.. شيرين رضا تنسحب من برنامج العرافة على الهواء لهذا السبب| فيديو

انسحبت الفنانة شيرين رضا، على الهواء، بسبب سؤال في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "العرافة"، على قناتي "المحور"، و"النهار".

ساعدت عمرو دياب | شيرين رضا ترد على سؤال مثير في العرافة

أجابت الفنانة شيرين رضا، عن سؤال الإعلامية بسمة وهبة، بخصوص ما أضافته إلى عمرو دياب زوجها الأسبق، وكان السؤال :"إنتِ أضفتِ له بأنك كنتِ واخدة بالك منه ومهتمة بيه، زي ما كانت علياء بسيوني مهتمة بأحمد سعد، هندمته من الآخر، هل ده حصل بينك وبين عمرو دياب؟".



شيرين رضا ترد بتصريح صادم عن زواج عمرو دياب ودينا الشربيني ..فيديو

قالت الفنانة شيرين رضا، إنّها ودينا الشربيني كانتا صديقتين قبل أن ترتبط الأخيرة بطليقها الفنان عمرو دياب.

وأضافت "رضا"،: "تعرفت عليها عندما كنا في بيروت، وشاركنا في فيلم كدبة كل يوم، ووقتها قربنا من بعض أوي، وبعدها بسنوات ارتبطت بعمرو دياب".



شيرين رضا تعترف: «مجاليش عروض زواج كتير بعد انفصالي».. فيديو

تحدثت الفنانة شيرين رضا، عن حياتها العاطفية وسر رغبتها في عدم الزواج، قائلة: "مجاليش عروض زواج كتير، تزوجت مرتين، وبعد هاتين المرتين لم تصلني عروض زواج كثيرة".



شيرين رضا تعترف : كنت كفتة أول ما بدأت تمثيل

تحدثت الفنانة شيرين رضا، عن مواصفات فتى أحلامها، قائلة: "لازم يستحملني، وأنا شخص مزاجي وأحب شغلي جدا، وعليه أن يتحمل ذلك".

وأضافت "رضا"، ردًا على إطراء بسمة وهبة على نضجها الفني، قائلة: "أول ما طلعت كنت كفتة، ودلوقتي بقيت مركزة وبحب اللي بعمله، لكن أول ما بدأت مكنتش عارفة أنا بعمل ايه وتوقفت عن التمثيل فترة طويلة عشان كان لازم بنتي نور يبقى عندها أم".

شيرين رضا: "أنا مش متخلفة عقليا عشان أشتم الأذان".. فيديو

سخرت الفنانة شيرين رضا، من المطربة أحلام، بسبب تصريحها ضدها "امسكوني ودي أنتفها"، ردا على التصريحات المثيرة للجدل التي أطلقتها بشأن الأذان، وردت قائلة: "ليه؟! هي بتشتغل كوافير؟!".

شيرين رضا: «أحلام شكلها فاضية معندهاش حاجة تعملها».. فيديو

كشفت الفنانة شيرين رضا، تفاصيل تصريحاتها المثيرة للجدل بخصوص الأذان، قائلة: "في هذه الواقعة، كنت أسير في شارع صغير بالدقي، ومرة واحدة سمعته واتخضيت لأن الميكروفون كان عالي جدا".



شيخ العرافين يصدم شيرين رضا: «خبطتي راجل بعربيتك في أمريكا وجيتي على مصر»

واجه شيخ العرافين الفنانة شيرين رضا، على الهواء، بحادثة تسببت فيها عندما كانت في الولايات المتحدة الأمريكية، قائلا: "فاكره حادث أمريكا؟.. لما خبطتي الراجل بالعربية وهربتي؟!".