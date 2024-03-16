شيرين رضا: "أنا مش متخلفة عقليا عشان أشتم الأذان".. فيديو

سخرت الفنانة شيرين رضا، من المطربة أحلام، بسبب تصريحها ضدها "امسكوني ودي أنتفها"، ردا على التصريحات المثيرة للجدل التي أطلقتها بشأن الأذان، وردت قائلة: "ليه؟! هي بتشتغل كوافير؟!".

وأضافت "رضا"، في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "العرافة"، على قناتي "المحور"، و"النهار": "هل أنا إنسانة متخلفة عقليا عشان أشتم الأذان؟! قالوا إني شتمت الأذان، قلت على المؤذن إن صوته جعير، ودي مش شتيمة ولكن وصف للصوت".

وتابعت: "المؤذن يجب أن يحترم الدين، فالأذان أحلى حاجة في الدنيا، ولكن عندما يكون الصوت حلوا وجميلا، ولكن الاعتراض كان على الصوت فقط، وبالطبع ليس لديّ أي اعتراض على الأذان، كنت في الكويت وسمعت الأذان فشعرت بقشعريرة بسبب جمال صوت المؤذن، وللأسف لم أتمكن من تسجيل صوته بسبب عدم وجود هاتفي معي".

