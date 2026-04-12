المجلس القومي للطفولة والأمومة يشارك في معرض شلاتين للكتاب في دورته الثالثة

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة عن مشاركته في فعاليات معرض شلاتين للكتاب في دورته الثالثة، والذي تنظمه وزارة الثقافة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للكتاب، وذلك بقصر ثقافة شلاتين خلال الفترة من 12 وحتى 19 أبريل الجاري.

وفي هذا السياق، صرحت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، بأن مشاركة المجلس في المعرض تأتي في إطار جهوده المستمرة لتعزيز الوعي بحقوق الطفل، وإيمانه بأهمية الثقافة والقراءة كركيزتين أساسيتين في بناء شخصية الطفل وتنمية وعيه.

وأضافت أن المجلس يحرص على المشاركة الفاعلة في مختلف الفعاليات الثقافية والتوعوية، انطلاقًا من دوره الوطني في الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأطفال بمختلف الفئات المستهدفة وفي شتى المناطق الجغرافية، لا سيما المناطق الحدودية والأكثر احتياجًا، وذلك ضمن استراتيجيته الداعمة لثقافة الحماية والمشاركة، وتقديم الدعم المعرفي والتوعوي للأطفال وأسرهم.

وأكدت الدكتورة سحر السنباطي أن مثل هذه الفعاليات تمثل فرصة مهمة للتواصل المباشر مع الأطفال وأسرهم، ونشر ثقافة القراءة والوعي، وترسيخ قيم الانتماء والمشاركة الإيجابية في المجتمع.

ويشارك المجلس بجناح متميز يضم مجموعة من الإصدارات والكتب التوعوية التي تهدف إلى رفع الوعي بحقوق الطفل وترسيخ مفاهيم التربية الإيجابية، إلى جانب محتوى معرفي يعزز الوعي المجتمعي بقضايا الطفولة ويكرس ثقافة الحماية.

كما يتضمن جناح المجلس تنفيذ مجموعة من الأنشطة التفاعلية والتوعوية الموجهة للأطفال وأسرهم، من خلال ورش عمل وأنشطة تثقيفية وترفيهية تستهدف تنمية المهارات الإبداعية لدى الأطفال، فضلًا عن التعريف بخدمات خط نجدة الطفل (16000)، باعتباره آلية وطنية لتلقي البلاغات والشكاوى المتعلقة بتعرض الأطفال لأي شكل من أشكال العنف أو الإهمال أو الاستغلال.

ويقام معرض شلاتين للكتاب تحت رعاية الدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة، والدكتور وليد البرقي محافظ البحر الأحمر، بهدف دعم إتاحة الكتاب في المناطق الأكثر احتياجًا للخدمات الثقافية وإتاحة مساحة فاعلة لمشاركة أبناء مدينة شلاتين.