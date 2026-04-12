الصحة: نصائح طبي لتجنب أخطار التسمم الناتج عن تناول الأسماك المملحة

وجهت وزارة الصحة والسكان، عدة نصائح طبية وإرشادات وقائية، تزامناً مع احتفالات المصريين أعياد شم النسيم، ضمن خطة التأمين الطبي الشاملة، لحماية المواطنين من الممارسات الغذائية الضارة، خاصة تناول الأسماك المملحة مثل الفسيخ والرنجة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن تسمم البوتيوليزم (المعروف بتسمم الفسيخ) والناتج عن تناول الأسماك المملحة غير الآمنة، تبدأ أعراضه عادةً خلال ما بين 12 إلى 36 ساعة بعد الأكل، وقد تمتد في بعض الحالات إلى أيام.

وقال إن الأعراض الرئيسية لتسمم البوتيوليزم تشمل:

* زغللة في العين وازدواجية الرؤية

* ارتخاء الجفون

* جفاف الحلق والحنجرة

* صعوبة في النطق والبلع

* الإحساس بالدوار

* ضعف عام في العضلات

وأكد «عبدالغفار» ضرورة التوجه فوراً إلى أقرب مستشفى حكومي عند الشعور بأي من هذه الأعراض لتلقي مصل البتيوليزم المجاني المتوفر على مستوى الجمهورية، حيث يُعد التدخل السريع عاملاً حاسماً في إنقاذ الحياة.

وشدد المتحدث الرسمي، على أهمية الاتصال بمركز خدمات الطوارئ على الرقم 137 أو التوجه مباشرة إلى أقرب مستشفى في حال الاشتباه بأي تسمم غذائي.

عدم الإسراف في تناول الأسماك المملحة

‎ونصح بعدم الإسراف في تناول الأسماك المملحة، نظراً لارتفاع نسبة الملوحة فيها التي قد تتجاوز 17% من وزن السمكة، مما يسبب أضراراً جسيمة خاصة لمرضى الضغط والقلب والكلى، وللحوامل والأطفال. كما أكد على تجنب تناول رأس وعظام وأحشاء الأسماك المملحة تماماً، لأن السموم تتركز في هذه المناطق.

ودعا المتحدث الرسمي إلى الاستمتاع بشم النسيم بأمان، واتباع الإرشادات الوقائية، وعدم التتردد في طلب المساعدة الطبية الفورية إذا لزم الأمر.