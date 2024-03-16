شيرين رضا ترد بتصريح صادم عن زواج عمرو دياب ودينا الشربيني ..فيديو

قالت الفنانة شيرين رضا، إنّها ودينا الشربيني كانتا صديقتين قبل أن ترتبط الأخيرة بطليقها الفنان عمرو دياب.

وأضافت "رضا"، في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "العرافة"، على قناتي "المحور"، و"النهار": "تعرفت عليها عندما كنا في بيروت، وشاركنا في فيلم كدبة كل يوم، ووقتها قربنا من بعض أوي، وبعدها بسنوات ارتبطت بعمرو دياب".

وأجابت الفنانة عن سؤال طرحته عليها مقدمة البرنامج "هل كان عمرو دياب ودينا الشربيني متزوجين؟": "بالنسبة لعلاقة عمرو بدينا، وهل كانوا متزوجين أم لا، فهذا أمر يرجع لهما، لكن المؤكد أنهما كانا يحبان بعضهما، أنا لا أهرب من الإجابة لكني لا أستطيع التحدث في خصوصيات ناس، هذا ليس مكاني، ولا أسمح لنفسي بسؤالهما هل كانا متزوجين ام لا، فهذا تطفل، ولا أسمح لأحد أن يسألني هل أنتما متزوجان أم لا".

