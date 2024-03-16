شيخ العرافين يصدم شيرين رضا: «خبطتي راجل بعربيتك في أمريكا وجيتي على مصر»

واجه شيخ العرافين الفنانة شيرين رضا، على الهواء، بحادثة تسببت فيها عندما كانت في الولايات المتحدة الأمريكية، قائلا: "فاكره حادث أمريكا؟.. لما خبطتي الراجل بالعربية وهربتي؟!".

وردت "رضا"، في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "العرافة"، على قناتي "المحور"، و"النهار": "إيه الكلام الفاضي ده؟! عمري ما خبطت حد بالعربية، عملت حادثة وخبطت عربيتين بس".

وتابعت: "هناك في أمريكا ما بيصدقوا يعملوا مشاكل، صدمت سيارتين بعدما اصطدمت سيارة بسيارتي، هذه الصدمة جعلت سيارتي تلف في الطريق السريع وفي هذه الأثناء صدمت سيارتين وكانت السيدتين اللتين صدمتهما جيدين معي في التعامل، لكني بعدها فوجئت بأنهما رفعا دعاوى قضائية، كانوا بيتلككوا، وبعدها جيت على مصر".