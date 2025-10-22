قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعما لوالده.. محمد فضل شاكر يطرح أحدث أغانيه هذا الموعد
مفتي الجمهورية يشارك في مراسم رؤية هلال جمادى الأول بولاية لابوان الماليزية
حدث ثقافي عالمي.. وزير الخارجية: العالم على موعد مع احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير|فيديو
تحريات في اتهام أب لإدارة مدرسة بمدينة نصر بالتسبب في إصابة ابنته بغيبوبة
مدبولي يبحث مع نائب رئيس مجموعة سيتك الصينية إنشاء وتمويل مصنع لإنتاج مكونات محطات تحلية المياه
الأوقاف تحذر من العنف ضد المرأة: القوة مش إنك ترفع إيدك عليها بل إنك ترفع مقامها
الرئيس السيسي يصل مقر الاتحاد الأوروبي استعدادا للمشاركة في القمة المصرية الأوروبية الأولى
الرئيس السيسي يدعو أوروبا للاستثمار في مصر كشريك إنتاجي موثوق وبوابة لـ 1.5 مليار مستهلك
الرئيس السيسي: مصر ستواصل جهودها بالتعاون مع صندوق النقد الدولي لتحقيق برنامج الإصلاح الاقتصادي
الرئيس السيسي: مصر مؤهلة لتكون الحليف الصناعي لأوروبا وتواصل جذب الاستثمارات الأجنبية
العد التنازلي بدأ.. تأخير الساعة 60 دقيقة وتطبيق التوقيت الشتوي في هذا الموعد
سعر الدولار اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025.. استقرار في البنوك المصرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

طه دسوقي لـ زوجته في عيد ميلادها: كل سنة وانتي في ضهري ومقوياني

طه دسوقي وزوجته
طه دسوقي وزوجته
يارا أمين

حرص الفنان طه دسوقي، على تهنئة زوجته بمناسبة عيد ميلادها، معبرًا عن امتنانه لكونها سند له.

ونشر دسوقي عدة صور عبر حسابه الشخصي عبر إنستجرام تجمعه بزوجته وعلق عليها قائلاً: "كل سنة وانتي طيبة وجدعة وقلبك حلو، كل سنة وانتي في ضهري ومقوياني، يارب كل سنينك حلوة ويسعدك ويسعد أيامك كلها".

فيلم السادة الأفاضل

قال الفنان طه الدسوقي، في معرض تعليقه على الفيلم الذي يشارك في بطولته "السادة الأفاضل"، إنه كان يتمنى منذ فترة طويلة أن يجمعه عمل مع الكاتب مصطفى صقر، وكذلك المخرج كريم الشناوي.

وأضاف الفنان طه الدسوقي، خلال لقائه ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار":"بحب كوميدي مصطفى صقر ومحمد عز، لأنهم زي الكومبو مع بعض، وهما من كتاب الكوميديا الشاطرين جدًا، ومن أشطر الكتاب في مصر. وكان نفسي أشتغل مع المخرج كريم الشناوي على حدة، لكن فيلم السادة الأفاضل جمع الأمنيتين في عمل واحد."
ورداً على سؤال الإعلامية لميس الحديدي: ما سر السحر في المخرج كريم الشناوي الذي يستطيع إقناع هذا الكم الكبير من النجوم بالمشاركة في عمل حتى لو بأدوار قصيرة؟، قال الفنان طه الدسوقي، أن : “اللي شدني للفيلم أنه عمل جماعي حقيقي، وليس مجرد قصة فرد أو صعود نجم بعينه. كل الشخصيات في الفيلم عبارة عن حلقات تكمل العقد اللي الناس هتدخل تتفرج عليه، وكل شخصية دورها مهم، وعدم وجود أي شخصية من الشخصيات يؤثر على القصة، والحدوتة مش هتمشي لقدام. وأنا بحب النوعية دي من الأفلام لما يكون فيها قصة متشابكة، وكل شخصية مهمة، وده شدني ككتابة في الفيلم.”

وأشاد الفنان طه الدسوقي، بالمخرج كريم الشناوي قائلاً:"الشناوي مخرج بيحب الممثلين جدًا، فبيعرف يوظف كل ممثل في مكانه ويحسسه بأهمية وقيمة ما يفعله، وبيخلي الواحد وهو شغال يحس بالفخر أنه جزء من العمل."

الفنان طه دسوقي إنستجرام السادة الأفاضل الإعلامية لميس الحديدي المخرج كريم الشناوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

عيار 21 يخسر 300 جنيه دفعة واحدة.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق

سعر الذهب في مصر

بعد موجة تراجع أمس.. أسعار الذهب في مصر بمستهل اليوم الأربعاء

حالة الطقس

الأرصاد تُطلق تحذيرا من ظاهرة جوية غدا

صورة أرشيفية

سلب عذريتها.. قرار عاجل ضد عجوز متهم بالاعتداء على فتاة قاصر بسمنود

مشغولات ذهبية

الذهب يواصل النزيف.. مفاجأة في سعر عيار 21 الآن بمصر

مجلس الوزراء

مدبولي: لا زيادة في أسعار السلع بعد تحريك الوقود.. وتكليف المحافظين بمتابعة الأسواق

الدكتور مصطفى مدبولي

مدبولي يشكر صدى البلد ويرد على هجوم المواطنين بسبب قرار رفع سعر البنزين والسولار

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 12 قرارا جديدا.. تعرف عليها

ترشيحاتنا

متهم - أرشيفية

شاب يتهم أجنبيا بالنصب عليه بزعم تسفيره للخارج في حلوان

المستشار محمد السعيد الشربيني

تأجيل محاكمة 49 متهمًا من لجان العمرانية النوعية لسماع أقوال الشهود

إسعاف

مصدر طبي يكشف تفاصيل نقل 4 طالبات من إحدى المدارس الثانوية بأسيوط إلى المستشفى

بالصور

غدا.. انطلاق البرنامج المهني وعرضا "غزة أيها الفرح" وصلح"

مهرجان دي كاف
مهرجان دي كاف
مهرجان دي كاف

ضبط 585 شيكارة سماد مدعم داخل مخزن غير مرخص بأبو حماد

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

التفاصيل الكاملة لندوة الممثل التركي قان أورغانجي أوغلو في مهرجان الجونة

قان أورغانجـي أوغلو
قان أورغانجـي أوغلو
قان أورغانجـي أوغلو

أخبار السيارات| نصائح لتقليل استهلاك البنزين في سيارتك.. وكيا تطلق معطر برائحة البنزين للسيارات الكهربائية

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

فيديو

سر بدلة وزير الخارجية

أبويا حوشلي تمنها.. بدر عبد العاطي يكشف قصة بدلة أوروبا

المتهمين

جامع قمامة يتعدى على نجل حارس مدرسة بالجيزة

قاعة رقص بالبيت الأبيض

بدء هدم الجناح الشرقي بالبيت الأبيض لإنشاء قاعة رقص فخمة بقرار من ترامب

زفاف ابنة هبة قطب

تورتة الفرايد تشيكن بدل الكريمة.. زوج هبة قطب يوضح سر أغرب زفاف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: في يوم ما

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: إرادة شعب صنعت مجدا

المزيد