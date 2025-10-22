مش أفاضل..تعليق تامر حبيب على فيلم السادة الأفاضل

أشاد السيناريست تامر حبيب بفيلم السادة الافاضل، بعد عرضه الخاص خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

وكتب حبيب عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: "السادة دول مش أفاضل عادي، دول أفاضل وأفاضل وأفاضل جدًا".

أحداث فيلم “السادة الأفاضل”

وتدور أحداث الفيلم في قرية مصرية، حول عائلة أبو الفضل التي يهزها موت الأب، جلال. سرعان ما يكتشف ابناه طارق، الذي يُجبر على تحمل مسؤولية الأسرة، وحجازي الطبيب العائد من القاهرة، أن والدهما لم يكن الرجل البسيط الذي عرفاه. يتضح أن جلال كان متورطًا في تجارة الآثار ولديه شبكة معقدة من الأسرار والديون التي تهدد بتمزيق العائلة وتوريطها في صراعات خطيرة.

أبطال فيلم “السادة الأفاضل”

“السادة الأفاضل” يضم نخبة من النجوم: محمد ممدوح، بيومي فؤاد، طه دسوقي، محمد شاهين، أشرف عبد الباقي، انتصار، علي صبحي، ناهد السباعي، هنادي مهنا، ميشيل ميلاد، إسماعيل فرغلي، حنان سليمان، دنيا ماهر ومن تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، عبد الرحمن جاويش، وإخراج كريم الشناوي، ومن إنتاج بوليت بروف فيلمز، سي سينما برودكشن، فيلم سكوير، ريد ستار، بداية فيلمز، امباير.