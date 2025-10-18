ركن دعائي لفيلم السادة الأفاضل قبل عرضه في مهرجان الجونة

حرص صناع فيلم السادة الأفاضل على إقامة ركن دعائي في البلازا بديكور العمل قبل عرضه لأول مرة ضمن فعاليات مهرجان الجونة.

وحضر نجوم فيلم السادة الافاضل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة، وحيث أنه من المقرر إقامه العرض الخاص للفيلم يوم ٢١ أكتوبر تمهيداً لطرحه في السينمات يوم 22 أكتوبر بمصر وفي الوطن العربي يوم 30 أكتوبر.

وتدور أحداث الفيلم في قرية مصرية، حول عائلة أبو الفضل التي يهزها موت الأب، جلال. سرعان ما يكتشف ابناه طارق، الذي يُجبر على تحمل مسؤولية الأسرة، وحجازي الطبيب العائد من القاهرة، أن والدهما لم يكن الرجل البسيط الذي عرفاه. يتضح أن جلال كان متورطًا في تجارة الآثار ولديه شبكة معقدة من الأسرار والديون التي تهدد بتمزيق العائلة وتوريطها في صراعات خطيرة.

الفيلم يضم نخبة من السادة الأفاضل هم محمد ممدوح، بيومي فؤاد، طه دسوقي، محمد شاهين، أشرف عبد الباقي، انتصار، علي صبحي، ناهد السباعي، هنادي مهنا، ميشيل ميلاد، إسماعيل فرغلي، حنان سليمان، دنيا ماهر ومن تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، عبد الرحمن جاويش، وإخراج كريم الشناوي، ومن إنتاج بوليت بروف فيلمز، سي سينما برودكشن، فيلم سكوير، ريد ستار، بداية فيلمز.