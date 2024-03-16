شيرين رضا تعترف: «مجاليش عروض زواج كتير بعد انفصالي».. فيديو

تحدثت الفنانة شيرين رضا، عن حياتها العاطفية وسر رغبتها في عدم الزواج، قائلة: "مجاليش عروض زواج كتير، تزوجت مرتين، وبعد هاتين المرتين لم تصلني عروض زواج كثيرة".

وتحدثت "رضا"، في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "العرافة"، على قناتي "المحور"، و"النهار"، عن سر رفضها للزواج مرة أخرى: "لا أشعر بأنني نجحت في الزيجتين، فلماذا أجرب الزيجة الثالثة، من الممكن أن يكون العيب فيّ، يمكن أكون مبعمرش".

وتابعت متحدثة عن سر رفضها للزواج مرة أخرى: "يمكن أكون معرفش أدي الراجل اللي هو محتاجه في الزواج، أنا صريحة ودوغري والحياة عبارة عن كده".