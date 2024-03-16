شيرين رضا: «أحلام شكلها فاضية معندهاش حاجة تعملها».. فيديو

كشفت الفنانة شيرين رضا، تفاصيل تصريحاتها المثيرة للجدل بخصوص الأذان، قائلة: "في هذه الواقعة، كنت أسير في شارع صغير بالدقي، ومرة واحدة سمعته واتخضيت لأن الميكروفون كان عالي جدا".

وأضافت "رضا"، في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "العرافة"، على قناتي "المحور"، و"النهار": "ساعتها قلت إيه ده؟! حرام الناس اللي ساكنين فوق وحد يكون عيان وأطفال موجودين وأطفال نايمين، المفروض نتآنس ونفرح بصوت المؤذنين".

وحول تصريحاتها المثيرة للجدل، ردت وهاجمت المطربة أحلام: "لست نادمة عليها، فقد كان حديثها موجها للمؤذن وليس الأذان، أما بالنسبة إلى الفنانة التي قالت إنها تريد أن تنتف شيري رضا، فمن الواضح أنها فاضية معندهاش حاجة تعملها، وبعدين هي تعرفني منين؟! أنتي مالك خليكي في حالك".

