أستاذ بجامعة الأزهر عن جدل الاحتفال بمولد السيد البدوي: الاحتفال بالموالد مشروع بالقرآن والسنة

أكد الدكتور محمد مهنا الأستاذ بجامعة الأزهر، أن الاحتفال بالموالد أمر مشروع في القرآن الكريم والسنة النبوية.

وقال محمد مهنا في حواره مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج " مساء دي إم سي" المذاع على قناة " دي إم سي"، :" النبي محمد لما دخل المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء وقال الرسول نحن أولى بموسى منهم".

وأضاف محمد مهنا :" مصر معروفة بحب آل البيت وهذا أمر ممتد لسنوات طويلة ".

وتابع محمد مهنا :" في مصر هناك تاريخ طويل لنقابة الأشراف في مصر والانتساب لآل البيت النبوي ".



وأكمل محمد مهنا :" " النسب الشريف" محل تقدير واحترام واهتمام ليس في مصر فقط بل في دول المغرب العربي ".