تظاهرات حاشدة في إسرائيل للمطالبة بانتخابات مبكرة وصفقة للأسرى

شهدت العديد من المدن الإسرائيلية تظاهرات حاشدة، مساء السبت، للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة، وعقد صفقة جديدة للإفراج عن الأسرى الذين تحتجزهم حركة "حماس" في غزة.

وتجمع المتظاهرون في أكبر المدن، على غرار تل أبيب، وخارج مقرات إقامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة، ودعا البعض أيضاً عضو مجلس الحرب بيني جانتس وحزبه بالاستقالة من الحكومة، وفق صحيفة "هآريتس".

ولجأت الشرطة في تل أبيب إلى تفريق المتظاهرين الذين أغلقوا طريقاً سريعاً، مستخدمة خراطيم المياه ومنعتهم من مواصلة التظاهرة باتجاه جنوب المدينة، وفق صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وردد المتظاهرون شعارات تطالب بالإفراج عن المحتجزين، وإجراء انتخابات مبكرة.

وعلى عكس الأسبوعين الماضيين، استعانت الشرطة بالخيالة للمساعدة في تفريق المتظاهرين.

واندلعت مناوشات بين الشرطة والمتظاهرين في شارع بيجن بتل أبيب، مع تحول هتافات المطالبة بإجراء انتخابات مبكرة إلى شعار رئيسي في التجمع.