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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

«صلاح» وعلماء الأزهر.. ضيقوا عليه لإظهار معدنه فأدهشهم بذكائه

صدى البلد

نشر حساب "الأزهر الشريف" على موقع إكس (تويتر سابقًا)  مقطع فيديو من كواليس مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم، لطفل نابغة،يتمتع بذاكرة كبيرة ليظهر تفوق لافت في حفظ القرآن الكريم.

وظهر الطفل النابغة وهو يجب بعفوية عن أسئلة أربعة من علماء الأزهر الشريف، لتظهر عليهم علامات الانبهار والاستحسان لِما أظهره الطفل من قدرات مدهشة.

وكتب حساب "الأزهر الشريف" على موقع إكس على فيديو الطفل النابغة والذي يدعي محمود صلاح " يُجيب ببراعة فائقة، وينطلق في إجاباته بمهارة لافتة، شكرًا لكل من كان سببًا في تميز هذه النبتة المباركة".

ويظهر في مقطع الفيديو الطفل محمود يجيب بسرعة بديهة وقدرات على تذكر الآيات والنصوص وتفاصيل الآيات بصورة ملفته.

و في الفيديو التالي نكشف أسرار عن تفاصيل الطفل النابغة محمود صلاح الذي أدهش علماء الأزهر بقدراته وعن رد فعل العلماء تجاه الطفل وما هو كان تعليقهم عليه بعد أن انتهي.

الازهر الشريف حساب الأزهر الشريف على موقع إكس حفظ القرآن القران الكريم حفظ القرآن الكريم مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم علماء الأزهر الشريف

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