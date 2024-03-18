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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حزب الله يشن 8 هجمات خطيرة ضد مواقع الاحتلال الإسرائيلي على الحدود

حزب الله
حزب الله

أعلن حزب الله في لبنان، أنه نفذ عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية الأحد.

ووفقا لبيان حزب الله عبر قناته على تليجرام، فقد جاءت العمليات العسكرية التي شنها الحزب ضد مواقع الاحتلال الإسرائيلي، كالتالي:

القطاع الشرقي

  • الساعة 02:20 استهداف تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلي ‏مقابل بلدة الوزاني بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابة دقيقة.
  • الساعة 12:50 استهداف موقع المطلة ‏بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة ‏مباشرة.
  • الساعة 14:00 استهداف ‏التجهيزات التجسسية في موقع العاصي برشاشات (14.5) وإصابتها إصابة ‏مباشرة.
  • الساعة 15:30 استهداف موقع المرج ‏بقذائف المدفعية.‏
  • الساعة 15:30 استهداف موقع السماقة في تلال كفرشوبا ‏اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية.

القطاع الغربي

  • الساعة 15:15 استهداف تجمع لجنود ‏الاحتلال الإسرائيلي في محيط ثكنة ميتات بالأسلحة الصاروخية.‏
  • الساعة 18:30 استهداف تجمع ‏لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع حانيتا بالأسلحة الصاروخية.
  • الساعة 20:30 استهداف آليات الاحتلال ‏الإسرائيلي أثناء دخولها إلى موقع المالكية بقذائف المدفعية.‏
حزب الله الاحتلال الاسرائيلي جيش الاحتلال الإسرائيلي لبنان تلال كفرشوبا ثكنة ميتات موقع حانيتا موقع المالكية

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