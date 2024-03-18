عرض برنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، ملخص أحداث الحلقة السابعة من المسلسلات التاريخية والدراما الشعبية.

في مسلسل «الحشاشين» الحلقة السابعة حدثت مناقشة بين عمر الخيام والسلطان ملك شاه عن حقيقة إيمان الخيام بعدما بدأ العوام يشكوا في أمره ويرددوا عبارات عن التشكيك في إيمانه، وهذا ما جعل السلطان يسأله لكي يجاوبه بإجابات تؤكد إيمانه رغم كونه تائه طوال الوقت.

وشهدت الحلقة السابعة من مسلسل «حق عرب»، العديد من الأحداث التي بدأت بهروب سميحة للزواج من رباح وسط ذهول من الجميع في الوقت الذي اكتشف فيه أخو عرب السويركي معلومات صادمة عن حنان بعد حبسها في القسم وادعائها التحرش.

الحلقة السابعة من مسلسل «المعلم» بطولة النجم مصطفى شعبان، شهدت أحداثا مختلفة، إذ اجتمع تجار السوق ومنذ ريحانه ووالدته سلوى خطاب وزوجها طارق النهري وانتصار لكي يخططوا للتخلص من المعلم مصطفى شعبان أثناء سفره للسويس لكي يشتري سمك للمعلم بشر، وبالفعل كلفوا محمد العمروسي للتخلص منه.