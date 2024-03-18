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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

ربنا خلقها كده.. أحمد حلمي يتحدث عن علاقته مع منى زكي ويكشف أسرارًا مثيرة

أحمد حلمي يتحدث عن
أحمد حلمي يتحدث عن علاقته مع مني زكي ويكشف أسرارًا مثيرة

تصدر النجم أحمد حلمي مؤشرات البحث الإلكتروني بعدما حل مساء أمس ضيفًا ببرنامج "Big Time Podcast" للإعلامي عمرو أديب والذي يُعرض على منصة شاهد طوال شهر رمضان.

بدون مال

كشف أحمد حلمي في البرنامج عن بعض أسراره حيث قال إنه في أوقات كثيرة خاصة في فترة الدراسة كان لا يملك المال وكان "جيبه فاضي" مشيرًا إلى أنه كان يطمئن عندما يدفع الإيجار مع الطلبة المشاركين له في السكن قائلًا "طالما الإيجار مدفوع محدش هيطردنا".

كما تحدث (حلمي) عن سر ارتدائه لثلاثة خواتم بشكل مستمر قائلًا إن أحدهما يوجد بها قطعة من كسوة الكعبة وعندما يتم وضع مسك عليها يصدر عنها رائحة رائعة مشيرًا إلى أن أول خاتم منها كان من إيطاليا أما الخاتم الثالث فهو ذكرى من أخيه رحمه الله ومدون عليه (بسم الله الرحمن الرحيم).

إلى جانب ذلك، تحدث (حلمي) عن أول قصة حب في حياته حيث كان في الثامنة من العمر وحينها شعر بحبه لخالة صديق له نظرًا لجمالها الفائق. أما عن أول قصة حب جادة في حياته فقال (حلمي) إنها كانت في المرحلة الثانوية لكنها لم تكتمل.

بنتخانق بالـ4 أيام

أما عن علاقة النجم بزوجته الفنانة منى ذكي، فأشار (حلمي) إلى أن المشاكل بينهما كانت تستمر ليوم أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أيام ثم يتم الصلح بينهما في اليوم الخامس، أما الآن شعُر بأن الخلافات لابد ألا تستغرق سوى ساعات وتمر.

وعن طريقة التعامل مع المرأة، أكد (حلمي) ضرورة فهم الرجل لطبيعة المرأة حيث خلقها الله بهذا الشكل المختلف عن الرجل قائلًا "ربنا خلقها كده". كما نصح الرجال بضرورة عدم ترك المرأة حزينة دون السؤال عن سبب حزنها والتحاور معها.

يذكر أن النجم أحمد حلمي تزوج من الفنانة منى ذكي عام 2002 ليستمر زواجهما حتى الآن 22 عامًا ولديهم من الأبناء ثلاثة وهم لي لي وسليم ويونس. 

وتحدثت النجمة منى زكي عن زوجها في وقت سابق عندما حلت ضيفة في برنامج صاحبة السعادة مع النجمة إسعاد يونس مشيرة إلى أن (حلمي) بالنسبة له بمثابة سند كبير وأكثر من زوج.

واستضاف برنامج "Big Time Podcast" خلال الحلقات الماضية العديد من ألمع نجوم الفن المصري والعالمي مثل الفنانة أصالة والفنانة شيرين عبدالوهاب . وكذلك النجم العالمي ويل سميث والنجم المصري أحمد عز ولاعب الكرة العالمي ميسي وياسمين صبري وأنغام.

أحمد حلمى برنامج Big Time Podcast عمرو أديب شهر رمضان مني ذكي

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ربنا خلقها كده.. أحمد حلمي يتحدث عن علاقته مع منى زكي ويكشف أسرارًا مثيرة

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