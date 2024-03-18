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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن وثقافة

أحمد حلمي لعمرو أديب: أول حب في حياتي كانت خالة واحد صاحبي

صدى البلد

حل الفنان أحمد حلمي ضيفا على الإعلامي عمرو أديب فى حلقة جديدة من حلقات برنامجه الجديد بود كاست Big Time والمعروض على شاشة MBC.

وفيما يلى نستعرض أبرز تصريحات أحمد حلمى .. 

  • علاء ولي الدين اتخطف بدري وكان صوفي
  • أول قصة حب فى حياتى كانت خالة واحد صاحبى
  • مريت بأوقات مكنش معايا جنيه في جيبي 
  • مراتي مالية عيني جداً، ومن حسن حظي إنني تزوجتها
  • الرجالة صعب تعرف لغة الستات

يقدم الفنان احمد حلمى، مسلسله الإذاعى "فبركة"، عبر إذاعة "نجوم إف إم" طوال شهر رمضان الكريم، حيث يتم بثه فى الساعة الـ 4:50 عصراً، على أن يُعاد فى الساعة 9:00 مساءً.

ويشارك مع النجم أحمد حلمي في بطولة مسلسل «فبركة»، كل من هنا الزاهد، سوسن بدر، طه دسوقي، محمد رضوان، سينتيا خليفة، سامي مغاوري، نور قدري، إيمان السيد، علي صبحي، والإعلامية إنجي علي، وتأليف نوران نصار، وإخراج صفي الدين حسن، وإنتاج TMS للإنتاج الفنى.

 

يذكر أن أحمد حلمي قدم مؤخرا مسرحية جديدة تحمل اسم "تييت" ضمن فعاليات موسم الرياض، وعرضت على مسرح أبو بكر الشدي، وتدور أحداثها حول مدرس تاريخ يجسّد دوره حلمي، يعيد التفكير فيما يقدمه من معلومات تاريخية للطلاب، بسبب كلمة قالها له أحد الأطفال (يلعب دوره جان رامز)، تتسبب في تغيير مجرى حياة الأستاذ.

وشارك في بطولة مسرحية "تييت" هنا الزاهد وحمدي المرغني ومحمد رضوان، تأليف ضياء محمد، إنتاج حمدي بدر، إخراج هشام عطوة.

Big Time أحمد حلمى الإعلامي عمرو أديب الفنان أحمد حلمى

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