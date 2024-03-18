سقوط أمطار بمحافظة الجيزة.. صور

شهدت محافظة الجيزة اليوم سقوط أمطار تتراوح شدتها من خفيفة إلى متوسطة وغزيرة في بعض المناطق وسط انخفاض حاد في درجات الحرارة.

ورصدت عدسة موقع صدى البلد لقطات من شوارع الجيزة التي غمرتها الأمطار.

ويحذر خبراء الأرصاد من عودة الأجواء الشتوية بعد التحسن التدريجي في درجات الحرارة الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى صدور بيان من هيئة الأرصاد الجوية تطلب من المواطنين اتخاذ كافة الاحتياطات الممكنة.

ووفق بيان هيئة الأرصاد على موقعها الرسمي بموقع فيسبوك، أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والصحراء الغربية تكون رعدية أحيانا على مناطق من شمال ووسط الصعيد وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

كما توقعت هيئة الأرصاد أيضا سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.