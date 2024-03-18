الأهلي يكشف تطورات حالة كوكا .. تفاصيل

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن تطورات جديدة بشأن حالة أحمد نبيل كوكا المتواجد في معسكر المنتخب الوطني عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب أحمد حسن :خاص .. أجرى احمد جاب الله طبيب الأهلي اتصال هاتفي مع احمد نبيل كوكا المتواجد في معسكر المنتخب الوطني الأول من أجل الاطمنان علي إصابة الضلوع ، وأكد اللاعب تحسن حالته ومشاركته بشكل طبيعي في التدريبات اليومية بمعسكر المنتخب الوطني استعدادا لخوض منافسات النسخة الاولي من كأس العاصمة الإدارية.

ويواصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة التوأم حسام و إبراهيم حسن تدريباته باستاد القاهرة ، استعدادا لبطولة كأس العاصمة الإدارية التي تضم منتخبات مصر و كرواتيا و تونس و نيوزيلندا في الفترة من ١٨ إلى ٢٦ مارس الجاري ، حيث يبدأ منتخب مصر مبارياته يوم ٢٢ بمواجهة نيوزيلندا ، ومنتخب تونس أمام كرواتيا على أن يلعب الخاسران على المركز الثالث يوم ٢٥ ، بينما يتقابل الفائزان يوم ٢٦ على لقب البطولة .

بدأ مران منتخب بتدريبات بدنية ثم جمل فنية وتكتيكية تحت إشراف الجهاز الفني للمنتخب وتسديد على المرمي .

