ملحقش يدافع عن نفسه.. جيران عريس الجيزة: فرحه كان في العيد

تطورات وتفاصيل مفاجئة في وفاة شريف ابن الجيزة، حيث كشفت أسرة وجيران المجني عليه تفاصيل مأساوية لـ صدى البلد، بعدما لقى مصرعه على يد مجموعة شباب قبل فرحه بأقل من شهر.

جيران ضحية الجيزة: فرحه كان في العيد

وقال أحد جيران ضحية الجيزة، صحينا يوم الجمعة الصبح لقينا مجموعة ملثمين وضرب نار وألعاب نارية، الساعة 7 الصبح كلنا صحينا على الخضة وملحقناش نفتح الشبابيك نشوف مين دول، انضرب على البيوت ألعاب نارية وضرب نار، ومحدش عارف مين دول.

وتابع أحد جيران ضحية الجيزة، كان عايز يراضيهم بس هما كانوا عايزين ينتقموا منه وشريف شخصيته طيبة ، وإمبابة كلها حزينة عليه وعايزين حقه والقصاص بتاع ربنا.

وأضاف أحد جيران ضحية الجيزة، ملحقش يدافع عن نفسه وضربوا عليه نار وألعاب نارية في الشارع، وكان فرحه في عيد الفطر المبارك، إلا أنهم أنهوا حياته بغدر، حيث سطر أحد الاشخاص نهاية مأساوية له بعدما تهجم على منزل شريف في الجيزة وتعدى عليه وعلى جيرانه.

وأكد جيران ضحية الجيزة، شريف كان نازل يصلي وبعد ما خرج من المسجد ضربوه واعتدوا عليه وقتلوه بعيار ناري في القلب أودى بحياته في الحال، وتم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة في الجيزة.