انفراد| اعترافات متهم بـ قضية تزوير إقامات عناصر الإخوان: زورت جواز قيادي

اعترافات مثيرة كشفها المتهمون في قضية تزوير إقامات عناصر الإخوان في الخارج، خلال تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في القضية التي حملت رقم 13330 لسنة 2023 جنايات المرج، والمقيدة برقم 1766 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا، ورقم 39 لسنة 2023 جنايات أمن الدولة العليا والمعروفة إعلاميا بـ تزوير إقامات عناصر الإخوان.

نص اعترافات متهم في قضية تزوير إقامات عناصر الإخوان

أعترف المتهم أشرف عبدالتواب خلال تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، في قضية تزوير إقامات عناصر الإخوان بالخارج، بتمويله الإرهابيين بمستندات مزورة مع علمه بذلك واشتراكه في تزوير تذاكر مرور مزورة.

قال المتهم في إعترافاته بتحقيقات قضية تزوير إقامات عناصر الإخوان، أن نتيجة عمله في مجال صيانة الطابعات وآلات التصوير، تعرف إلى المتهمين في القضية صاحبي مكتب النسور الذهبية الكائن أحد فروعه في المرج في القاهرة وحال تردده على المكتب لصيانة طابعاته وآلات التصوير به، تعرف على المتهم السابع عشر العامل به.

وتابع المتهم أن المتهم الرابع عشر عرفه على المتهم الثالث عشر في القضية، وتقابلوا في مقهى بمنطقة مصر الجديدة، وقام الأخير بإطلاعهم على صورة بيانات جواز سفر خاص بالمدعو صلاح سلطان وأحاطهما بكون الأخير من قيادات الجماعة ومحبوس على ذمة إحدى قضايا الإرهاب.

وأضاف المتهم في تحقيقات قضية تزوير إقامات عناصر الإخوان التي ينفرد موقع صدى البلد بنشرها، أن المتهم أخبرهم بسعى ذوي صلاح سلطان على عمل الجواز ليتمكنوا من التصرف في أملاك له في الخارج وأنه من اصطنع الصورة عبر برنامج تحرير الرسومات الفوتوشوب وطلب منهم طباعتها تمهيدا لتثيبتها على جواز سفر آخر نظير تقاضيهما مقابل مادي.

وأكد المتهم في إعترافه بتحقيقات قضية تزوير إقامات عناصر الإخوان، أنهم تقابلوا في اليوم الثاني بالمكتب والتقوا المتهمين الخامس عشر والسابع عشر ووقف على علمهم بالأمر وأرسل المتهم الثالث عشر صورة بيانات الجواز عبر تطبيق واتساب إلى المتهم السابع عشر الذي نقلها إلى جهاز الحاسب الىلي الخاص بالمكتب وعدل الثالث عشر عبر آخر في تصميمها وأعاد المتهم السابع عشر طباعتها ثم قاموا بتثبيتها على جواز سفر آخر.