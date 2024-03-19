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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تقرير زراعة الجيزة: الأشجار التالفة بحريق ستوديو الأهرام تمثل خطورة ويجب إزالتها

صدى البلد

كشفت مصادر مطلعة على التحقيقات في حادث حريق ستوديو الأهرام عن تفاصيل جديدة أسفرت عنها التحقيقات خلال الأيام الماضية.

 

حيث تسلمت تقارير اللجنة الزراعية المشكلة من مديرية الزراعة بمحافظة الجيزة بقرار من النيابة العامة.

 

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وأفادت المصادر أن اللجنة الزراعية أودعت تقريرها تنفيذا لتكليف النيابة العامة بمعاينة النخيل والأشجار المحترقة بمحل الواقعة، وبيان ما أصابها من ضرر، وما إذا كان وجودها يشكل خطورة على الأرواح والأموال من عدمه.

 

 وأفاد التقرير أن عددا من الأشجار والنخيل أصابها التلف التام ووجودها يمثل خطورة على المارة والعقارات المجاورة لذلك قررت النيابة اتخاذ الإجراءات اللازمة والاستعانة بالجهات المختصة لإزالة الأشجار التي تسبب خطورة.

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