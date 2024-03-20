اتفاق مغربي روسي لإنشاء مفاعل نووي لإنتاج الكهرباء

ذكرت وسائل إعلام مغربية أن حكومة الرباط اتفقت مع شركة روساتوم الروسية على بناء مفاعل نووي لإنتاج الكهرباء من الطاقة النووية.

يعد إنتاج الطاقة الكهربائية من المفاعلات النووية أحد أهداف المملكة الإستراتيجية الرئيسية.

وقال السفير المغربي بفيينا عز الدين فرحان، في تصريحات له لإحدى الصحف الإسبانية، "ندعو لدعم أكبر من الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتعزيز قدرات الخبراء الوطنيين المغاربة في العلوم والتكنولوجيا والتطبيقات النووية”.



في الآونة الأخيرة، قرر المغرب إنشاء مجموعة من محطات الطاقة لتحلية مياه البحر لتغطية النقص الهائل في المياه الذي تفاقم بسبب تغير المناخ.