إستاد مصر بالعاصمة الإدارية جاهز لاستقبال مباراة المنتخب الوطني ونيوزيلندا

أصبح ستاد مصر بالعاصمة الإدارية جاهزًا بشكل مثالي لاستقبال المباراة الافتتاحية لبطولة عاصمة مصر الودية الدولية، التابعة لسلسلة فيفا.





وقام الاتحاد المصري لكرة القدم والشركة المتحدة للرياضة بمجهود كبير لضمان ظهور مميز للملعب، في مواجهة مصر ونيوزيلندا مساء الجمعة المقبل.

وقاد وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم أعمال تجهيز الملعب خلال الأيام الأخيرة، استعدادًا للمواجهتين الافتتاحية والنهائية لبطولة عاصمة مصر.

وطرحت شركة تذكرتي تذاكر مباراة مباراة منتخب مصر أمام نظيره منتخب نيوزيلندا في المباراة التي سوف تجمع المنتخبين ضمن منافسات الدورة الودية الدولية، التي تقام في الفترة من 22 إلى 26 مارس الجاري، بمشاركة منتخبات مصر وتونس ونيوزيلندا وكرواتيا.

ويعقد حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني مؤتمرًا صحفيًّا مساء اليوم الأربعاء، للحديث عن مواجهة نيوزيلندا ضمن مباريات كأس عاصمة مصر.

ويقام المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة مصر ونيوزيلندا بحضور المدير الفني للمنتخبين، اليوم الأربعاء، بفندق الماسة بالعاصمة الإدارية، وذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء.

ومن المقرر أن يجري المنتخب مرانًا مفتوحًا لوسائل الإعلام لمدة ربع ساعة، استعدادًا للمباراة المرتقبة أمام نيوزيلندا.

فيما واصل منتخب مصر بقيادة المدير الفني حسام حسن تدريباته استعدادًا لمواجهة نظيره منتخب نيوزيلندا في المباراة التي سوف تجمع المنتخبين ضمن منافسات الدورة الودية الدولية، التي تقام في الفترة من 22 إلى 26 مارس الجاري، بمشاركة منتخبات مصر وتونس ونيوزيلندا وكرواتيا.

و تواجد هاني أبو ريدة، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم، رئيس اتحاد الكرة المصري الأسبق، في مران منتخب مصر استعدادا لمواجهة نيوزيلندا الودية.

كما تواجد أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية السابقة لإدارة اتحاد الكرة، في تدريبات الفراعنة لدعم المنتخب في الظهور الأول للمدير الفني للفراعنة حسام حسن.