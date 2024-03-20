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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

نشرة الفن.. اللحظات الأخيرة فى حياة زينة مطاوع.. انتقام مي عمر من أحمد زاهر وأروى

نعمة الأفوكاتو
نعمة الأفوكاتو

نشر قسم الفن عددا من الاخبار الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية.

بعد محاولة قتلها.. رد فعل مى عمر تجاه أحمد زاهر وأروى جودة

ينتظر الجمهور بشغف كبير الحلقة الجديدة من مسلسل "نعمة الأفوكاتو" الذى تقوم ببطولته مى عمر لمعرفة ما سيحدث من جانب نعمة من أجل الانتقام من زوجها أحمد زاهر وزوجته الثانية اروي حودة.

ويبدو أن انتقام مى عمر من أحمد زاهر وأروى جودة سيكون شرسا خاصة بعد محاولة القتل الأخيرة التى فشل فيها صديق زاهر.

أظافرهن.. كريم عبد العزيز يكشف عما يجذبه فى النساء

كشف الفنان كريم عبد العزيز عن رأيه فى النساء وما الذى يجذبه فيهن وذلك خلال  حلوله ضيفا على برنامج “بيج تايم بود كاست” للاعلامى عمرو أديب.

وقال كريم عبد العزيز : "وجهة نظري إن سر المرأة في أظافر يديها ورجليها، أنا تفرق عندي التفاصيل دي جدا، وهي أول حاجة تلفت نظري".

ربنا يكون فى عون زوجتى.. كريم عبدالعزيز يتحدث عن أولاده خلال بيج تايم

كشف كريم عبد العزيز عن علاقته بأولاده وأسرته وذلك خلال تواجده ضيفا على برنامج برودكاست للإعلامى عمرو أديب.

وقال في لقائه مع بودكاست «بيج تايم»: «الجيل الجديد صعب جدًا التعامل معه، وربنا يكون في عون زوجتي هي شايلة البيت، أنا طول الوقت في التصوير».

سمية الخشاب: مشهد دخولى القبر فى مسلسل بـ 100 راجل ذكرنى بوالدتى

كشفت الفنانة سمية الخشاب عن أصعب المشاهد التى قامت بتصويرها فى مسلسلها الجديد "ب 100 راجل".

وقالت سمية الخشاب لصدى البلد : الدور ككل صعب للغاية وارهقنى نفسيا خاصة أن الشخصية تمر بعديد من التحولات ولكن يظل من بين المشاهد الصعبة التى اديتها مشهد دخوله القبر والذى ذكرنى بوفاة والدتى.

اللحظات الأخيرة فى حياة المونتيرة زينة مطاوع ومعلومات عنها

فجع الوسط الفنى بوفاة المونتيرة زينة مطاوع حيث سادت حالة من الحزن الشديد بعد رحيلها بشكل مفاجئ، ونرصد فى التقرير التالى أبرز المعلومات عن زينة مطاوع واللحظات الأخيرة قبل وفاتها.

زينة مطاوع كانت في العقد الثاني من عمرها، وتخرجت من المعهد العالي للسينما قسم المونتاج.

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