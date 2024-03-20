ربنا يكون فى عون زوجتى.. كريم عبدالعزيز يتحدث عن أولاده خلال بيج تايم

كشف كريم عبد العزيز عن علاقته بأولاده وأسرته وذلك خلال تواجده ضيفا على برنامج برودكاست للإعلامى عمرو أديب.

وقال في لقائه مع بودكاست «بيج تايم»: «الجيل الجديد صعب جدًا التعامل معه، وربنا يكون في عون زوجتي هي شايلة البيت، أنا طول الوقت في التصوير».

وتابع:«عندي ملك 17 سنة وعلي 14 سنة، وملك قافلة عليها الأوضة في البيت، وهي مملكتها فهي بتحس إنها بقت آنسة، والجيل مخه غير وسرعته غير».

وأوضح:«خلافتنا معاها في أننا نشوفها وتاكل معانا، وهي بتقعد تحط الموبايل جنبها قبل الطبق، ده جيل شاشات، وبيقضي وقت مع الشاشة بجنون».

واستطرد:«أنا راجل شرقي ومش رجعي، وبسمح لها ترجع البيت الساعة 11 وبتكون في الكومباوند معانا، والتربية في العصر ده كأنك ماشي على حبل، وتربية الأولاد أصعب، وعلي بيرجع البيت الساعة 11، 12».