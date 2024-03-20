بعد محاولة قتلها.. رد فعل مى عمر تجاه أحمد زاهر وأروى جودة

ينتظر الجمهور بشغف كبير الحلقة الجديدة من مسلسل "نعمة الأفوكاتو" الذى تقوم ببطولته مى عمر لمعرفة ما سيحدث من جانب نعمة من أجل الانتقام من زوجها أحمد زاهر وزوجته الثانية اروي حودة.

ويبدو أن انتقام مى عمر من أحمد زاهر وأروى جودة سيكون شرسا خاصة بعد محاولة القتل الأخيرة التى فشل فيها صديق زاهر.

وسيتعرف المشاهد هل يفكر أحمد زاهر في قتل نعمة مرة ثالثة أم نعمة تنتقم منه وزوجته الثانية أروى جودة.

وتكهن عدد من جمهور العمل بما تشهده الحلقات المقبلة حيث رجح البعض أن نعمة ستقوم بقتل أحمد زاهر وأروى جودة، بينما رجح البعض الأخر ان نعمة تدفعهما للخلاص من أنفسهما سواء من خلال الانتحار أو الاعتراف بجرائمهما التى ارتكبوها فى حق نعمة ومساعدة محمد الذى اجبر على الانتحار.

وعرضت قناة mbc مصر الفضائية، الحلقة العاشرة من مسلسل نعمة الأفوكاتو، للفنانة مي عمر ضمن سباق الماراثون الدرامي الرمضاني، المتزامن مع عام 2024.

وخلال الحلقة العاشرة من مسلسل نعمة الأفوكاتو، تذهب نعمة (مي عمر) إلى شقتها بعدما أخذتها من زوجها صلاح (أحمد زاهر) وتقوم بطرد حماتها منها وتمزق ملابسها بالمقص.

ويقوم صلاح بإعادة أموال نعمة إليها مرة أخرى، في الوقت الذي يتفق فيه مع شريكه مدحت ليقتل نعمة مقابل مبلغ مالي كبير.

ويذهب مدحت لقتل نعمة، لكن الأخيرة تقوم بتكبيله في الكرسي بمساعدة أهلها، ويدخل صلاح الشقة مع زوجته الثانية سارة (أروى جودة) فيتفاجئ بمدحت وهو مكبل في الكرسي، وتختتم أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل نعمة الأفوكاتو.

مسلسل "نعمة الأفوكاتو" بطولة مى عمر، أحمد زاهر، أروى جودة، وكمال أبو ريه، عماد زيادة، ياسر على ماهر، ولاء الشريف، أحمد ماجد، محمد الدسوقى، طارق النهرى، سامى مغاورى، لبنى ونس، غادة فلفل، سلوى عثمان، وهدير عبد الناصر وتأليف محمد سامى ومهاب طارق وإخراج محمد سامى