اللحظات الأخيرة فى حياة المونتيرة زينة مطاوع ومعلومات عنها

فجع الوسط الفنى بوفاة المونتيرة زينة مطاوع حيث سادت حالة من الحزن الشديد بعد رحيلها بشكل مفاجئ، ونرصد فى التقرير التالى أبرز المعلومات عن زينة مطاوع واللحظات الأخيرة قبل وفاتها.

زينة مطاوع كانت في العقد الثاني من عمرها، وتخرجت من المعهد العالي للسينما قسم المونتاج.

عانت زينة مطاوع من نوع نادر من السرطان وخضعت لجلسات علاج كيماوي.

ومارست زينة مطاوع عملها حتى آخر أيام وفاتها، إذ انتهت من مونتاج مسلسل عتبات البهجة.

وأعلنت أسرة المونتيرة الشابة زينة مطاوع، عن إقامة العزاء اليو، الأربعاء، بمسجد النور بالمعادي.

كانت المونتيرة زينة مطاوع، قد توفيت خلال الساعات الماضية، وكان آخر أعمالها مسلسل "عتبات البهجة"، الذي يعرض ضمن مسلسلات رمضان الموسم الحالي .

المسلسل بطولة الفنان الكبير يحيى الفخراني، وجومانا مراد، وصلاح عبد الله، وعنبة، وخالد شباط، صفاء الطوخي، وهنادي مهنا، وسماء إبراهيم، وهشام إسماعيل، وفاء صادق، وحازم إيهاب، ومحسن منصور، ويوسف عثمان، وليلى عز العرب، وعلاء مرسي، وعلاء زينهم.