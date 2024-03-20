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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

سمية الخشاب: مشهد دخولى القبر فى مسلسل بـ 100 راجل ذكرنى بوالدتى

سمية الخشاب
سمية الخشاب

كشفت الفنانة سمية الخشاب عن أصعب المشاهد التى قامت بتصويرها فى مسلسلها الجديد "ب 100 راجل".

وقالت سمية الخشاب لصدى البلد : الدور ككل صعب للغاية وارهقنى نفسيا خاصة أن الشخصية تمر بعديد من التحولات ولكن يظل من بين المشاهد الصعبة التى اديتها مشهد دخوله القبر والذى ذكرنى بوفاة والدتى. 

من جانبه كشف الفنان محمود عبد المغني عن شعوره بالإجهاد والتعب نتيجة تصوير مشاهده في مسلسلي بـ 100 راجل بطولة الفنانة سمية الخشاب، و«كوبرا»، بطولة الفنان محمد إمام، خلال شهر رمضان 2024.

وأكد محمود عبد المغني في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج سبوت لايت، المذاع على قناة صدى البلد، أنه كان يتمنى أن ينتهي من تصوير مشاهده بالمسلسلين قبل حلول الشهر الكريم، من أجل أن يعيش أجواء وطقوس شهر رمضان بصحبة أولاده وأسرته في المنزل، قائلاً: «لكن للأسف دي ظروف الشغل وضريبة العمل، وممكن نشتغل في يوم مقلوب من بليل للصبح، أو نشتغل واحنا صائمين من 7 صباحًا، وبنعمل أكشن لكن بنشتغل حاجة احنا بنحبها بيكون التعب لذيذ»، مشيرًا إلى أنه يواصل تصوير مشاهده في مسلسل بـ 100 راجل، وكوبرا، حتى منتصف شهر رمضان.

سمية الخشاب 

المسلسل تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق حول امرأة تمر بالعديد من الظروف خلال عملها تحاول تخطيها.

ويشارك في بطولته صلاح عبدالله، سماء إبراهيم، محمود عبدالمغني، محمد القس، هالة فاخر، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج إبرام نشأت.

وتقدم سمية الخشاب ضمن أحداث المسلسل شخصية غالية أبو الدهب وهي شخصية جديدة عليها تماما كما صرحت من قبل متمنية أن ينال. المسلسل اعجاب جمهورها.

الفنانة سمية الخشاب الفنان محمود عبد المغني سمية الخشاب مسلسل بـ 100 راجل أفلام سمية الخشاب

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