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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أظافرهن.. كريم عبد العزيز يكشف عما يجذبه فى النساء

كريم عبد العزيز
كريم عبد العزيز

كشف الفنان كريم عبد العزيز عن رأيه فى النساء وما الذى يجذبه فيهن وذلك خلال  حلوله ضيفا على برنامج “بيج تايم بود كاست” للاعلامى عمرو أديب. 

وقال كريم عبد العزيز : "وجهة نظري إن سر المرأة في أظافر يديها ورجليها، أنا تفرق عندي التفاصيل دي جدا، وهي أول حاجة تلفت نظري".

وأضاف كريم عبدالعزيز : "من الصفات الأخرى أحب الست القوية المفكرة، اللي عندها وجهة نظر وتقول رأيها، نأخذ به أو لا ده وضع ثاني المهم تقول رأيها".

وأوضح كريم عبد العزيز : "وأحب الست الذكية، الصاحية المنورة، وأنا عمري 48 سنة فمن الأربعينات تبدأ تجذبني".

عمرو أديب وكريم عبد العزيز 

يستضيف الإعلامي عمرو أديب فى بودكاست“Big Time عددا من  للضيوف العربية والعالمية.

ومن أبرز الضيوف الذين تم التسجيل معهم: جان رينو، ويل سميث، ميسي، كما سجل مع محمد حماقي وأنغام ونانسي عجرم ومنى زكي وأحمد حلمي وكريم عبد العزيز وأحمد عز.

وتشارك أصالة، عمرو أديب، تقديم عدد من الحلقات الحوارية التي تم تسجيلها في بودكاست Big time

الإعلامي عمرو أديب الفنان كريم عبد العزيز عمرو أديب كريم عبد العزيز افلام كريم عبد العزيز

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