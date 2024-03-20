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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كسور وجروح .. غموض يحيط بالعثور على جثة شاب في مقابر أكتوبر

صدى البلد

عثرت أجهزة الأمن بالجيزة، على جثة عامل ملقاة أمام مقابر حدائق أكتوبر، وتم نقل الجثة للمشرحة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.


تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من المقدم فريد معاذ، رئيس مباحث حدائق أكتوبر، بتلقيه بلاغ بوجود جثة ملقاة على جانب الطريق أمام المقابر بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة وعثروا على جثة عامل وبجسده كسر بالساق وجرح غائر بالجبهة وجرح قطعي غائر بالساعد الأيسر، وتبين وجود دماء كثيفة بمكان العثور على الجثمان.


وبسؤال شقيق المتوفي، عامل، أفاد بأنه يدعى “عمرو،ع”، 24 سنة، متغيب منذ أمس، وأن والدته تلقت اتصالا هاتفيا من شخص مجهول مستخدما هاتف شقيقه المتوفي يفيد بأن جثه المتوفي ملقاة أمام المقابر وأنه حضر إلى المكان ووجد شقيقه جثة هامدة.

وتم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، لكشف غموض الحادث والقبض على الجناة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

مقابر حدائق أكتوبر جثة حدائق أكتوبر الجيزة

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