عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

صدى البلد

تقام اليوم العديد من المباريات الهامة بالبطولات المختلفة على مستوى العالم، أبرزها البرتغال ضد السويد وقطر ضد الكويت.

جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة لها كما يلي:

مواعيد تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026:

  1. باكستان مقابل الأردن - الساعة 11 ظهرًا - البث على Alkass One HD
  2. أستراليا مقابل لبنان - الساعة 11:10 ظهرًا
  3. اليابان مقابل كوريا الشمالية - الساعة 12:23 ظهرًا
  4. كوريا الجنوبية مقابل تايلاند - الساعة 1 مساءً
  5. ميانمار مقابل سوريا - الساعة 1:30 مساءً
  6. هونج كونج مقابل أوزبكستان - الساعة 2 مساءً
  7. إيران مقابل تركمنستان - الساعة 6 مساءً
  8. الإمارات مقابل اليمن - الساعة 8 مساءً
  9. عمان مقابل ماليزيا - الساعة 8 مساءً - البث على Alkass Five HD
  10. فلسطين مقابل بنجلاديش - الساعة 8:30 مساءً
  11. قطر مقابل الكويت - الساعة 8:30 مساءً - البث على beIN Sports HD
  12. السعودية مقابل طاجيكستان - الساعة 9 مساءً - البث على Alkass Two HD
  13. العراق مقابل الفلبين - الساعة 9 مساءً
  14. النيبال مقابل البحرين - الساعة 9 مساءً

مواعيد مباريات دولية ودية:

  1. روسيا مقابل صربيا - الساعة 7 مساءً
  2. الرأس الأخضر مقابل غيانا - الساعة 9 مساءً
  3. البرتغال مقابل السويد - الساعة 9:45 مساءً - البث على beIN Sports HD 2
  4. جنوب أفريقيا مقابل أندورا - الساعة 11 مساءً
  5. إيطاليا مقابل فنزويلا - الساعة 11 مساءً - البث على Arena Sport 1 HD Serbia

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خبر مؤسف وحزين لـ شوبير على الهواء.. إصابة نجله ونقله بسيارة إسعاف| ماذا حدث؟

«هتقبض 12 ألف جنيه النهاردة» | الحكومة تفجر مفاجأة لموظفي هذه الدرجة

يجلب الخير للبلدين| اتفاق مصر والسعودية على حوار مالي رفيع المستوى.. تفاصيل

مدرس الفيزياء المتهم بقتل الطالب إيهاب أشرف يُفجر مفاجأة غير متوقعة بالمحكمة

300 جنيه|الذهب يخالف التوقعات بقفزة جديدة يوم 11 رمضان.. وعيار 21 مفاجأة

انخفاضات بنسبة 25%.. مفاجأة سارة بشأن أسعار السيارات| فيديو

الإسكندرية تعلن عن إجراء عاجل استعدادًا لموجة طقس سيء وسقوط أمطار

رحيل زيزو عن الزمالك.. نجم سابق بالفريق يعلن مفاجأة للجماهير |فيديو

ترشيحاتنا

الحوثيون يطلقون النيران على سفينة تجارية جنوب ميناء نشطون باليمن

خبير نقل: محطة عدلي منصور أفضل مشروع نقل جماعي على مستوى العالم

لمن يريد مضاعفة ثواب الصيام.. داعية ينصح بهذه العبادة

بلينكن يعلن تقديم الولايات المتحدة مشروع قرار بمجلس الأمن لوقف الحرب بغزة

شيخ الأزهر: لا يصح قول أن الله تعالى له "جسم".. اعرف السبب

زيادة في أسعار الذهب .. عيار 21 يتخطى الـ 3000 جنيه


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطريقة خاصة.. تاريخ احتفال جوجل بعيد الأم من كل عام| شاهد كيف

منى عبد الغني: «قلع الحجر» سيكون علامة فى الدراما.. والحجاب لا يعوقني عن التمثيل.. ولم أواجه صعوبة في اللهجة الصعيدية

أضرار نفسية تُصيب الفتاة عند تشكيك الأهل فى أخلاقها

احذر من خلط الحياة الزوجية بالتعصب الكروى

فيديو

جاية مصر أعمل فلوس.. أول تعليق من ضحية رامز جلال الراقصة بدرة

«إله الفوضى والظلام» .. تهديد جديد للأرض في هذا الموعد |فيديوجراف

الموسم الأخير.. بسمة وهبة تكشف حقيقة اعتزالها المجال الإعلامي

الجو هيقلب البسوا الكمامات.. تحذير عاجل للمواطنين بسبب الطقس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: محمود صديق المنشاوى

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة ترسم السعادة على وجوه الأطفال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بسم الله أذّن وكبّر

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

اﻟﻤﺰﻳﺪ