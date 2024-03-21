تقام اليوم العديد من المباريات الهامة بالبطولات المختلفة على مستوى العالم، أبرزها البرتغال ضد السويد وقطر ضد الكويت.

جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة لها كما يلي:

مواعيد تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026:

باكستان مقابل الأردن - الساعة 11 ظهرًا - البث على Alkass One HD أستراليا مقابل لبنان - الساعة 11:10 ظهرًا اليابان مقابل كوريا الشمالية - الساعة 12:23 ظهرًا كوريا الجنوبية مقابل تايلاند - الساعة 1 مساءً ميانمار مقابل سوريا - الساعة 1:30 مساءً هونج كونج مقابل أوزبكستان - الساعة 2 مساءً إيران مقابل تركمنستان - الساعة 6 مساءً الإمارات مقابل اليمن - الساعة 8 مساءً عمان مقابل ماليزيا - الساعة 8 مساءً - البث على Alkass Five HD فلسطين مقابل بنجلاديش - الساعة 8:30 مساءً قطر مقابل الكويت - الساعة 8:30 مساءً - البث على beIN Sports HD السعودية مقابل طاجيكستان - الساعة 9 مساءً - البث على Alkass Two HD العراق مقابل الفلبين - الساعة 9 مساءً النيبال مقابل البحرين - الساعة 9 مساءً

مواعيد مباريات دولية ودية: