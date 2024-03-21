تقام اليوم العديد من المباريات الهامة بالبطولات المختلفة على مستوى العالم، أبرزها البرتغال ضد السويد وقطر ضد الكويت.
جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة لها كما يلي:
مواعيد تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026:
- باكستان مقابل الأردن - الساعة 11 ظهرًا - البث على Alkass One HD
- أستراليا مقابل لبنان - الساعة 11:10 ظهرًا
- اليابان مقابل كوريا الشمالية - الساعة 12:23 ظهرًا
- كوريا الجنوبية مقابل تايلاند - الساعة 1 مساءً
- ميانمار مقابل سوريا - الساعة 1:30 مساءً
- هونج كونج مقابل أوزبكستان - الساعة 2 مساءً
- إيران مقابل تركمنستان - الساعة 6 مساءً
- الإمارات مقابل اليمن - الساعة 8 مساءً
- عمان مقابل ماليزيا - الساعة 8 مساءً - البث على Alkass Five HD
- فلسطين مقابل بنجلاديش - الساعة 8:30 مساءً
- قطر مقابل الكويت - الساعة 8:30 مساءً - البث على beIN Sports HD
- السعودية مقابل طاجيكستان - الساعة 9 مساءً - البث على Alkass Two HD
- العراق مقابل الفلبين - الساعة 9 مساءً
- النيبال مقابل البحرين - الساعة 9 مساءً
مواعيد مباريات دولية ودية:
- روسيا مقابل صربيا - الساعة 7 مساءً
- الرأس الأخضر مقابل غيانا - الساعة 9 مساءً
- البرتغال مقابل السويد - الساعة 9:45 مساءً - البث على beIN Sports HD 2
- جنوب أفريقيا مقابل أندورا - الساعة 11 مساءً
- إيطاليا مقابل فنزويلا - الساعة 11 مساءً - البث على Arena Sport 1 HD Serbia