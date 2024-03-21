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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

رئيس جامعة عين شمس يشيد بالعلاقات المتميزة مع اليابان

رئيس جامعة عين شمس
رئيس جامعة عين شمس الدكتور محمد ضياء زين العابدين

أشاد رئيس جامعة عين شمس الدكتور محمد ضياء زين العابدين بالعلاقات المتميزة بين مصر واليابان، مشيرا إلى وجود قواسم مشتركة ثقافيا وحضاريا بين البلدين الذين يتمتعان بتاريخ طويل من العلاقات القوية. 


جاء ذلك خلال استقبال رئيس جامعة عين شمس، سفير دولة اليابان بالقاهرة أوكا هيروشي، والمستشار الثقافي بالسفارة اليابانية توشيفومي إيتُوهْ، بحضور الدكتورة سلوى رشاد عميدة كلية الألسن والمشرفة على قسم اللغة اليابانية، والدكتورة شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي.


وأكد زين العابدين أهمية العمل على زيادة أعداد الباحثين والدارسين من جامعة عين شمس للسفر للدراسة ومواصلة البحث العلمي في اليابان، لما تتميز به اليابان من تقدم علمي وتكنولوجي، خاصة وأنها تعد من أفضل الدول في أبحاث وتقنيات جراحة الأسنان.


وتطرق رئيس الجامعة للحديث عن المشروعات التي تقوم بها الجامعة في الوقت الحالي، وعلى رأسها تطوير مكتبة الجامعة المركزية، ومعامل كلية العلوم.


من جانبه، هنأ السفير الياباني الدكتور ضياء على توليه رئاسة الجامعة، مؤكدا سعادته بوجود قسم للغة اليابانية بجامعة عين شمس، والذي يُخرج كوادر متميزة تعمل في جهات مختلفة داخل مصر وخارجها وفي اليابان.


وأعرب السفير الياباني عن إعجابه بكثرة دارسي اللغة اليابانية في مصر حيث وصل عدد الدراسين في الوقت الحالي لحوالي 3000 دارس، وهذا العدد يفوق عدد دراسي اللغة اليابانية في دول الشرق الأوسط، وكذلك يفوق العدد في دول إفريقيا مجتمِعة.


وأشار إلى أن السفارة ستقيم حفل توديع 10 طلاب وباحثين مصريين بمرحلة الدراسات العليا لحصولهم على منحة MEXT المقدمة من الحكومة اليابانية ومن بينهم طالبان من طلاب جامعة عين شمس، مؤكدا أن المنح المقدمة من الحكومة اليابانية تهدف للحصول على الدرجات العلمية خاصة في مرحلتي الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه) في جميع التخصصات. 


وأوضح هيروشي أنه بالنسبة لمرحلة ما بعد الدكتوراه أو مستويات التبادل البحثي والأكاديمي لأعضاء هيئة التدريس والباحثين فهناك الجمعية اليابانية لتطوير العلوم (JSPS) التي تلعب دورًا مهمًا في تقديم منح للباحثين لمواصلة أبحاث ما بعد الدكتوراه في اليابان.


وأكد أن المنح الدراسية اليابانية لا تقتصر فقط على دراسة اللغة اليابانية والأدب الياباني وغيرهما من العلوم الإنسانية بل هناك أيضا منح مقدمة في مجالات البحث العلمي الطبي والهندسي وغيرهما، مشيرا إلى أن المنح المقدمة من اليابان تشمل دراسة العلوم الطبية والهندسية وغيرها تتم باللغة الإنجليزية في الدراسات العليا، بهدف تشجيع المزيد من طلاب البحث العلمي بالجامعات المصرية للتقدم للحصول على المنح الدراسة اليابانية.


وأشار السفير الياباني إلى المستوى الرفيع في العلاقات بين مصر واليابان إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية" بعد الزيارة المهمة لرئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا إلى مصر العام الماضي ولقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي. 
 

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