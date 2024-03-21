صراع جديد.. ابنة لبنى ونس تشن هجوما على محمد سامي| اعرف الحكاية

هجوم جديد يتلقاه المخرج محمد سامي وزوجته مي عمر من قبل رموز الوسط الفني حيث خرجت آية شعيب نجلة الفنانة لبنى ونس بفيديو تشن فيه هجومًا شديد اللهجة عليهما بسبب مسلسل نعمة الأفوكاتو.

في بادئ الأمر يمكن التوقع أن هذا الهجوم يدور حول إعطاء الفنانة مي عمر مساحة للدور بشكل أكبر من المكتوب على الورق، وذلك على حساب زملائها الآخرين بالعمل.

تطبيل

لكن الهجوم الجديد الذي يتلقاه المخرج محمد سامي وزوجته مي عمر من آية شعيب، الكاتبة وصانعة المحتوى، يختلف كثيرًا هذه المرة، حيث خرجت الأخيرة بفيديو على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تيك توك تصرح فيه بفشل محمد سامي ومي عمر.

كما ردت على اتهام والدتها لبنى ونس بالتطبيل للثنائي لكي تعمل معهما قائلة أن والدتها لا تطبل لأحدً وأنها تُطلب في المسلسلات لأنها إضافة لأي عمل صغير أو كبير كما أن الجمهور يحبها، مؤكدة "إحنا مبنشتغلش بالتطبيل".

وأشارت شعيب إلى أن والدتها تعمل كممثلة حيث تذهب لتأدية واجبها في العمل ثم تعود إلى منزلها لرعاية أبنائها، لذلك ليس لها "شلة" في الوسط الفني ولا تحضر تجمعات.

خلافات عديدة والسبب!!

ويعتبر هذا الهجوم ليس الأول على الثنائي محمد سامي ومي عمر الذي يتم من أطراف شاركت بالعمل معهم، حيث قالت الفنانة ناهد السباعي أنها لن تعمل مع (سامي) في عمل يكون بطلته مي عمر نتيجة خلافات عديدة حدثت بينه وبين فنانات شاركوا مي عمر في عمل واحد.

إلى جانب ذلك، وجهت الفنانة نسرين أمين اتهامًا صريحًا للمخرج محمد سامي قائلة أنه " بيقدم مي عمر علينا وأنا أكثر نجومية منها". وذلك بسبب خلاف نشأ بينهما عند تصوير مسلسل الأسطورة عام 2016 حيث أكدت أن الدور الذي قامت به في المسلسل مغاير لما تم تقديمه لها. كما أن سامي يتعمد تقديم مي عمر عليهم.

كما صرحت الفنانة زينة في وقت سابق أنها لن تعمل مع المخرج محمد سامي مرة أخرى رغم أنها ليس لديها نقطة خلاف بينهم، مشيرة إلى أنها عملت معه لمرة واحدة لكنها لن تكرر هذه التجربة مرة أخرى.

ويأتي على رأس هذه الخلافات، خلال المخرج محمد سامي مع الفنانة غادة عبدالرازق منذ مسلسل حكاية حياة عام 2013 وصل إلى حد اتهام سامي لعبدالرازق بأنها استأجرت "بلطجية" لاقتحام منزله. كما أكد غادة في عدة مرات أن سامي اعتاد سب العاملين معه وعندما اعترضت على ذلك أمسكها سامي من ملابسها وحررت محضر بالواقعة.