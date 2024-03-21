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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسل نعمة الأفوكاتو الحلقة 12.. هل تُقتـ.ـل أروى جودة بيد أحمد زاهر

مسلسل نعمة الأفوكاتو
مسلسل نعمة الأفوكاتو

يترقب متابعو مسلسل نعمة الأفوكاتو للفنانة مي عمر، عرض الحلقة الثانية عشر، عبر قناة mbc مصر الفضائية، مساء اليوم. 

وزادت جرعة التشويق والإثارة في الحلقات الماضية من مسلسل نعمة الأفوكاتو، بعدما نجحت نعمة (مي عمر) في الوقيعة بين زوجها صلاح (أحمد زاهر) وضرتها سارة (أروى جودة) كأول خطوة للانتقام منهما، وذلك بعدما أرسلت نعمة الرسالة المفبركة بصوت سارة الى زوجها صلاح، وهي تشتم الأخير وتقول انها تنوي سرقته. 

وزادت تساؤلات متابعو مسلسل نعمة الأفوكاتو، حول رد فعل صلاح بعدما سمع صوت سارة المفبرك، وهل سيقوم بقتلها مثلما فعل من قبل مع محمد مساعد نعمة أم ماذا؟ وخاصة أن دافع القتل أصبح جاهز لديه بعد تطور الأحداث. 

 

مسلسل نعمة الأفوكاتو الحلقة 11

عرضت قناة mbc مصر الفضائية، الحلقة الحادية عشر من مسلسل نعمة الأفوكاتو، للفنانة مي عمر ضمن سباق الماراثون الدرامي الرمضاني، المتزامن مع عام 2024. 

وخلال الحلقة الحادية عشر من مسلسل نعمة الأفوكاتو، تقوم نعمة (مي عمر) بتلفيق رسالة صوتية لـ ضرتها سارة (أروى جودة) بالاستعانة بمهندس صوت يقوم باقتصاص كلمات صوتية لها وتركيبها مع بعضها، لتقوم نعمة بالوقيعة بين زوجها صلاح (أحمد زاهر) وضرتها. 

بينما يذهب مدحت إلى نعمة، ويقول لها إنه مستعد أن يشهد بأن صلاح قتل محمد مقابل الحصول على مليون جنيه منها، لكن نعمة ترفض، بينما تحاول سارة الدخول في علاقة مع رجل الأعمال ياسين الألفي (عماد زيادة). 

وفي نهاية الحلقة الحادية عشر من مسلسل نعمة الأفوكاتو، ترسل نعمة الرسالة المفبركة بصوت سارة الى زوجها صلاح. 

 

ملخص أحداث مسلسل نعمة الأفوكاتو

من قلب أحد الأحياء العتيقة بالقاهرة، تنطلق المُحامية الشابة "نعمة" لتتولي مهمة الدفاع عن الكثير من المظلومين والمقهورين والذين يبحثون عمن يمد إليهم يد المُساعدة، النجمة مي عمر تعود مُجدداً للانطلاق عبر شبكة  قنوات "MBC مصر"، بعد عدة نجاحات في مواسم سابقة لتؤدي دوراً مميزاً في مسيرتها الفنية مع المُخرج محمد سامي.

 تتأرجح حياتها بين مُساعدة البسطاء في القضايا العامة وبين الدفاع عن حقوقها الشخصية تجاه زوج يُمارس عليها أقصي الضغوط ولا يتحمل مسئولياته.

 

أبطال مسلسل نعمة الأفوكاتو

مسلسل "نعمة الأفوكاتو" بطولة مى عمر،  أحمد زاهر، أروى جودة،  كمال أبو ريه، عماد زيادة، ياسر على ماهر، ولاء الشريف، أحمد ماجد، محمد الدسوقى، طارق النهرى، سامى مغاورى، لبنى ونس، غادة فلفل، سلوى عثمان، هدير عبد الناصر وتأليف محمد سامى ومهاب طارق وإخراج محمد سامى وإنتاج شركة Forever Drama - مها سليم.

وقدمت مي عمر في شهر رمضان الماضى مسلسل "علاقة مشروعة" من 15 حلقة، بمشاركة ياسر جلال، داليا مصطفى، مراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، عمر رزيق، محمود فاروس، جودى مسعودى، كريم محجوب، نهال نور، وردشان  مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى. 

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