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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

أمطار وعواصف رعدية.. تحذيرات خطيرة من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة

حالة الطقس
حالة الطقس

تشهد بعض المحافظات موجة من الاضطرابات والتقلبات في حالة الطقس، حيث حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم، متوقعة حدوث عواصف رعدية على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري حتي مناطق من الظهير الصحراوي لمطروح شمال الصحراء الغربية، كما تسقط أمطار متفرقة خفيفة إلى متوسطة على بعض هذه المناطق.

الطقس 

تفاصيل حالة الطقس

وأضافت "الأرصاد" في بيان، أن البلاد تشهد اليوم سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، تمتد خفيفة مساء إلى مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة، كما تنشط الرياح على مناطق من شمال البلاد مرورا بالقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، رغم ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد مائل للبرودة على السواحل الشمالية.

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تقلبات الطقس.. تحذير عاجل من الأرصاد رغم انتهاء الشتاء

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عودة للأجواء الباردة وسقوط الأمطار.. مفاجأة غير متوقعة فى الطقس

وأوضحت "الهيئة "أن هناك هبات قوية لـ الرياح المتفرقة على الوجه البحري خاصة شمال الدلتا (كفر الشيخ - دمياط - الدقهلية - شمال البحيرة - الإسكندرية - بورسعيد)، وأشارت إلى أن انتهاء فصل الشتاء رسميا لا يعني انتهاء ظواهره الجوية.

الظواهر الجوية المتوقعة 

 نشاط رياح وأمطار 

أما التوقعات بحالة الطقس خلال الأيام المقبلة نشرت الهيئة العامة للأرصاد على صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” التفاصيل وقالت: إن غدا الجمعة يشهد نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، وذلك على فترات متقطعة.

أما السبت 23 مارس ـ يسود شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، بالإضافة إلى فرص سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبًا، على مناطق من أقصى الغرب على فترات متقطعة.

الأحد الموافق 24 مارس ـ  يسود فرص سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث تتراوح بين 30 و40% تقريبًا، على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري وسيناء على فترات متقطعة، كما تنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد والصحراء الغربية على فترات متقطعة.

الاثنين 25 مارس ـ تسود البلاد نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد، أما الثلاثاء فيشهد نشاط رياح على مناطق من غرب البلاد، على فترات متقطعة.

حالة الطقس المتوقعة 

التأثر بكتل هوائية صحراوية

وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن اليوم الخميس سيشهد ارتفاعا مؤقتا في قيم الحرارة في معظم محافظات الجمهورية بسبب التأثر ببعض الكتل الهوائية الصحراوية.  

وأضافت "غانم"ـ من المتوقع أن تكون العظمى على القاهرة الكبرى ما بين 26 إلى 27 درجة مئوية خلال فترة النهار وبالتالي سنشعر بالأجواء المائلة خلال فترة النهار في معظم محافظات الجمهورية ويكون حارا بشكل أكبر في المناطق الجنوبية.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: العكس تماما سيحدث في فترة الليل مع الغياب التام لأشعة الشمس سنكون أمام انخفاض ملحوظ في قيم الحرارة، وفارق قيم الحرارة بين فترتي النهار والليل على القاهرة الكبرى يتجاوز 13 درجة مئوية، والأجواء باردة ليلا وخاصة في ساعات الليل المتأخر وفترات الصباح الباكر، خاصة في المدن الجديدة والأماكن المفتوحة ستشعر بالبرودة أكثر من المناطق الداخلية.

لدكتورة منار غانم 

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

  • القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 13.
  • الإسكندرية العظمى 20 والصغرى 13.
  • مطروح العظمى 19 درجة والصغرى 13.
  • سوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 13.
  • قنا العظمى 31 درجة والصغرى 14.
  • أسوان العظمى 32 درجة والصغرى 15.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم 
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