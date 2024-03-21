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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبيبة الشماع ترى عدالة الدنيا.. النيابة تنتصر لـ للمجني عليها

حبيبة الشماع
حبيبة الشماع

27 يومًا مرت على واقعة ضبط سائق أوبر المتهم بمحاولة خطف حبيبة الشماع على طريق السويس في منطقة الشروق، ولكن قبل إحالة القضية من قبل النيابة العامة توفت حبيبة منذ أيام قبل أن ترى بعينها عدالة الدنيا في محاكمة المتهم.

في السطور التالية نرصد  آخر التطورات في الواقعة وقرارات النيابة العامة التي انتصرت لحبيبة الشماع بعد وفاتها، ليتصدر اسمها من جديد مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية.

القرار الأول 

أمر المستشار أحمد عزت رئيس نيابة بدر والشروق، إحالة ملف قضية حبيبة الشماع والمعروفة إعلاميًا فتاة الشروق إلى محكمة الجنايات لنظر القضية في أروقة المحاكم.

قضية جديدة.. إحالة أوراق المتهم بمحاولة خطف حبيبة الشماع إلى نيابة الشؤون المالية

إحالة المتهم بمحاولة خطف حبيبة الشماع إلى الجنايات

القرار الثاني

أصدر أيضًا المستشار أحمد عزت، رئيس نيابة بدر والشروق، قراًر بنسخ أوراق قضية المتهم بمحاولة خطف حبيبة الشماع وإحالتها الى نيابة الشؤون المالية في واقعة تزوير، أي في قضية أخرى.

القرار الثالث

قررت جهات التحقيق، استدعاء ممثل شركة أوبر بالقاهرة، للاستماع إلى أقواله في تعيين المتهم بالشركة، رغم سابقة اتهامه بقضية مخدرات سابق.

تحليل المخدرات

وكشفت التحقيقات مع المتهم بمحاولة خطف حبيبة الشماع فتاة الشروق أن تحليل المخدرات الذي أجرته النيابة للمتهم ثبت إيجابيته.

دفاع المتهم

وقال الدكتور عمرو عبد المنعم محامي سائق أوبر، إن موكله فر هاربا من موقع الحادث بسبب تجمع الناس على حبيبة الشماع، موضحا: موكلي سمع صوت الضحية تردد": كان عايز يخطفني"، الأمر الذي دعى موكلي إلى الفرار.

وترافع الدكتور عمرو عبد المنعم محامي سائق أوبر المتهم بمحاولة خطف فتاة الشروق، أثناء نظر تجديد المتهم، أمام المحكمة.

وطلب دفاع المتهم، بإخلاء سبيل موكله بأي كفالة تراها المحكمة مناسبة بناء على عدم معقولة تصور الواقعة على النحو الوارد من الأوراق وانتفاء أركان الجريمة المواجهة له.

وقرر قاضي المعارضات، بالمحكمة المختصة، تجديد حبس سائق أوبر المتهم بمحاولة خطف فتاة الشروق والتعدي عليها 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه.

وقال الدكتور عمرو عبد المنعم محامي سائق أوبر المتهم بمحاولة خطف فتاة الشروق إن موكله يعمل مع طبيب وفي يوم الواقعة تصادف مرور الفتاة المجني عليها في التجمع.

وأضاف: “محمد أصلا ساكن في منطقة البراجيل وفي يوم الواقعة ذهب لتوصيل الطبيب الي الفيلا الخاصه به وبعدها طلب منه توصيله إلى مستشفى في ألماظة وعاد مره اخرى الى  التجمع ”.


اتهامات لسائق أوبر

وشرح، بعد الانتهاء من عمله مع الطبيب قرر موكلي فتح ابلكيشن أوبر وأثناء ذلك تصادف طلب المجني عليها توصيلها إلى منطقة في الرحاب عن طريق ابلكيشن أوبر وافق موكلي على طلب التوصيل وبالفعل اقتاد معه المجني عليها، وأثناء ذلك وتحديدا على طريق السويس شعر موكلي ببرودة في الجو فأغلق زجاج السيارة ورش العطر على ملابسه وبعدها تفاجأ موكلي بالقاء المجني عليها نفسها من السيارة وهي مسرعة.

سائق أوبر 
وأكد محامي سائق أوبر المتهم بخطف فتاة الشروق، أن موكله كان يقود السيارة على سرعة 100، وبعد الواقعة اتصل موكلي بشركة أوبر وروى لهم تفاصيل الواقعة واخبروه خلالها أنه سوف يتم التحقيق في الأمر ولم يتلقى اتصالاً هاتفياً من أحد.

وفي اليوم الثاني قام موكلي بعمل فيديو وشرح تفاصيل الواقعة معه قبل ضبطه من الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة.

أكد دفاع المتهم، أنه قدم أمام النيابة عدة طلبات منها عدم معقولة الواقعة وإخلاء سبيل موكلي وهو ما رفضته النيابة العامة.

وعن قضية المخدرات المنسوبة للمتهم، أكد محامي سائق أوبر أن القضية منذ 2011 موكلي ليس له علاقة بها.

 

حبيبة الشماع طريق السويس الشروق منطقة الشروق النيابة العامة سائق أوبر

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