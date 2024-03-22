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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أكثر السيارات الأوروبية مبيعًا في السوق المصري

أكثر السيارات الأوروبية
أكثر السيارات الأوروبية مبيعًا في السوق المصري

كشفت تقارير جمعة التأمين الاجباري على المركبات في مصر بالتعاون مع المرور، عن  أكثر السيارات الأوروبية المرخصة في مصر خلال شهري يناير وفبراير 2024 بالسوق المصري، والسيارات الأكثر مبيعًا للعلامات التجارية الأوروبية.

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أكثر السيارات الأوروبية مبيعًا في السوق المصري 

وجاءت شركة مرسيدس الألمانية في الصدارة بعدد مبيعات وصل إلى 1936 سيارة خلال شهر يناير وفبراير من العام الجاري 2024، بعدها شركة فولكس فاجن بعدد 1241 سيارة، وفي المرتبة الثالثة شركة سكدوا بعدد 962 سيارة.

 

وجاءت BMW في المركز الرابع بعدد 718 سيارة، وبيجو الفرنسية بعدد 541 سيارة، و438 سيارة لشركة رينو، بالاضافة إلى 275 سيارة أودي، و268 سيارة من طرازات رينو، و260 سيارة أوبل، إلى جانب شركة سيات بعدد 201 سيارة، و139 لشركة رينج روفر.

 

أكثر السيارات الأوروبية مبيعًا في السوق المصري 

أكثر السيارات الأوروبية مبيعًا في السوق المصري 

واستطاعت السيارة سكودا كودياك أن تحقق صدارة مبيعات السيارات الأوروبية بعدد 533 سيارة، حيث تنتمي هذه النسخة إلى عائلية الـ SUV الرياضية، والتي تعتمد على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1400 سي سي تيربو، بقوة 150 حصان و250 نيوتن متر من عزم الدوران، بينما تتراوح أسعارها الرسمية بين 2,950,000 جنيه و 3,400,000 جنيه      .

 

وحققت النسخة فولكس فاجن تيجوان المرتبة الثالثة بعدد سيارات بلغت 435 سيارة، وتقدم في السوق المحلي بسعر رسمي يبلغ 2,200,000 جنيه، مع قدرات فنية تتضمن محرك 1400 سي سي تيربو، بقوة 150 حصانا و250 نيوتن متر من عزم الدوران، وناقل سرعات أوتوماتيك 6 غيار.

 

وجاءت السيارة مرسيدس C180 في المركز الثالث بعدد 416 سيارة، تتبعها النسخة سكودا أوكتافيا بعدد 343 سيارة، وعدد 266 سيارة للنسخة مرسيدس GLC200، بالاضافة إلى عدد 239 سيارة للنسخة الفرنسية سيتروين C4X، و مرسيدس C200 بعدد 228، إلى جانب النسخة مرسيدس E200 بعدد 200 سيارة، و192 سيارة للنسخة بيجو 408، 164 سيارة للنسخة الفرنسية ستروين C5 اير كروس.

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