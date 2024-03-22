الأوفر برايس يتراجع 500 ألف جنيه على أسعار هيونداي توسان.. تفاصيل

تعتبر السيارة هيونداي توسان واحدة من أشهر السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام التي تحمل شعار العلامة التجارية الكورية الجنوبية في مصر، حيث تنتمي هذه النسخة إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام، حيث تضم باقة من التجهيزات مع اطلالة عصرية.

ووصل سعر الأوفر برايس لهذه النسخة خلال الشهر الماضي إلى قيمة تجاوزت النصف مليون جنيه، ويعني هذا المصطلح أي قيمة "غير رسمية" يفرضها بعض التجار والموزعين مقابل التسليم الفوري، الأمر الذي جعل سعر السيارة الرسمي يتخطى حاجر2 مليون جنيه.

هيونداي توسان

وشهدت الايام الماضية تراجع ملحوظ في قيمة الأوفر برايس، وصلت إلى حد الاختفاء عن بعض السيارات والفئات، ليصل سعر السيارة هيونداي توسان السوقي إلى مليون و700 ألف جنيه، بعد أن وصلت فعليًا إلى ارقام تتجاوز 2 مليون و300 ألف جنيه.

هيونداي توسان

مواصفات السيارة هيونداي توسان في مصر

تضم السيارة هيونداي توسان باقة من التجهيزات منها شاشة قياسها 10.25 بوصة تدعم تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد اوتو، عجلة قيادة متعددة الوظائف، زر تشغيل وايقاف المحرك، بصمة، بلوتوث، مكيف هواء، مرايات كهربائية "ضم"، نظام صوتي ترفيهي.

هيونداي توسان

وتأتي السيارة هيونداي توسان بنظام الوسائد الهوائية للحماية، برنامج التوزيع الالكتروني للفرمل، ومكابح ABS مانعة للانغلاق، بالاضافة إلى نظام المساعدة في الثبات TSA، ومتابعة ضغط الاطارات، مثبت سرعة، حساسات ركن خلفية، زجاج كهربائي، كاميرا للمتابعة.

هيونداي توسان

وتصل السيارة هيونداي توسان من وضع الثبات 0 إلى سرعة 100 كم/ساعة خلال 9.1 ثانية، حيث تتمتع بمحرك رباعي الاسطوانات تيربو 1600 سي سي، بقوة 180 حصانا و265 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل سرعات DCT اوتوماتيك مكون من 7 نقلات.