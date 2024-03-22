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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

إسماعيل فاروق: ننتهي من تصوير مسلسل حق عرب خلال أيام

صدى البلد

قال المخرج إسماعيل فاروق مخرج مسلسل "حق عرب" الذي يعرض ضمن مسلسلات شهر رمضان 2024 إنه اقترب من الانتهاء من تصوير المشاهد النهارية والحلقات المتبقية من المسلسل؛ مشيراً إلى أنه يتبقي أيام قليلة علي انتهاء تصوير المسلسل بالكامل.

وأضاف إسماعيل فاروق في تصريحات صحفية له اليوم الخميس؛ أنه يتبقي لما يقرب من اسبوع علي الانتهاء من التصوير حتي تدخل باقي الحلقات الخاصة بالمسلسل عمليات المونتاج والمكساج والألوان؛ مشيراً إلى أنه يقوم بالتصوير بشكل مستمر من أول ايام شهر رمضان.

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واختتم اسماعيل فاروق حديثه مؤكداً أنه سعيد بالعمل مع جميع المشاركين في المسلسل بداية من الممثلين والإنتاج ومديرو التصوير وكل الفريق؛ مضيفا أن هناك مفاجآت كثيرة سوف تقلب أحداث المسلسل وخاصة بعد عرض الحلقة العاشرة.

مسلسل "حق عرب" بطولة أحمد العوضى، ويشارك فيه كل من وفاء عامر؛ رياض الخولي؛ دينا فؤاد، وليد فواز، دنيا المصرى، محمد احمد ماهر؛ كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ابراهيم السمان؛ عايدة فهمي؛ أشرف طلبة؛ وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

أحمد العوضى إسماعيل فاروق أول أيام شهر رمضان سلوي عثمان رمضان 2024

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