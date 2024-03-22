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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أخبار الفن.. وفاة عم حمو بيكا.. هبة مجدي تكشف عن كواليس مشهد المقابر.. دويتو بين أصالة وتامر حسنى فى سحور مي عمر ومحمد سامي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نشر قسم الفن عددا من الأخبار الهامة، على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

 

مسلسل العتاولة الحلقة 12.. تشهد بداية قصة حب باسم سمرة ومي كساب

مازال مسلسل العتاولة، يحظى بشعبية كبيرة بين الجمهور، وتضمنت الحلقة الـ12 من العمل العديد من المفاجآت منها سرقة "عائشة" مي كساب التمثال الذي كان يخبئه "نصار" في منزله، ووضعته في حقيبتها، وذهبت بعده لمقابلة "عيسى الوزان" باسم سمرة، من أجل البحث عن ابنها، ويلمح لها بإعجابه تجاهها

 

أصيبت بفزع.. هبة مجدي تكشف عن أصعب مشاهدها في المداح 4

كشفت الفنانة هبة مجدي عن أصعب مشاهدها التى قامت بتصويرها فى الجزء الرابع من مسلسل المداح والذي تجسد فيه شخصية رحاب.

وقالت هبة مجدي لـ صدى البلد، إن الجزء الرابع من مسلسل المداح به الكثير من المشاهد الصعبة ولكن ما اتذكره حاليا المشاهد التى تم تصويرها داخل القبر ليلا.
 

حمو بيكا يعلن وفاة عمه

 

أعلن مؤدي المهرجانات حمو بيكا وفاة عمه عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ونشر حمو صورة لعمه على صفحته وكتب : إن لله وان إليه راجعون عمي في ذمه الله

ولم يعلن حمو عن موعد الجنازة أو العزاء حتى الآن.
 

إسماعيل فاروق: ننتهي من تصوير مسلسل حق عرب خلال أيام

 

قال المخرج إسماعيل فاروق مخرج مسلسل "حق عرب" الذي يعرض ضمن مسلسلات شهر رمضان 2024 إنه اقترب من الانتهاء من تصوير المشاهد النهارية والحلقات المتبقية من المسلسل؛ مشيراً إلى أنه يتبقي أيام قليلة علي انتهاء تصوير المسلسل بالكامل.

 

دويتو تامر حسني وأصالة فى سحور مي عمر ومحمد سامي

أقامت الفنانة مي عمر وزوجها المخرج محمد سامي حفل سحور لأصدقائهما داخل الوسط الفني احتفالا بنجاح نعمة الافوكاتو.

حرص على حضور حفل السحور كل من تامر حسني والمطربة أصالة وابنتها شام ورضوى الشربيني وأحمد زاهر وليلى أحمد زاهر وغيرهم من الفنانين.
 

 

سلمى أبوضيف عن شخصية شيماء فى أعلى نسبة مشاهدة: مش عارفة أتخلص منها

 

حلت الفنانة الشابة سلمى أبو ضيف ضيفة فى حلقة جديدة من حلقات برنامج تفاعلكم مع الإعلامية سارة الدندراوي.

وتحدثت سلمى عن تفاصيل شخصيتها فى مسلسل أعلى نسبة مشاهدة والتى خاضت به موسم رمضان الحالى وحققت حتى الآن نجاحا كبيرا بشخصية شيماء.
 

حمو بيكا هبه مجدى مسلسل العتاولة قسم الفن سلمى أبوضيف

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