أخبار الفن.. وفاة عم حمو بيكا.. هبة مجدي تكشف عن كواليس مشهد المقابر.. دويتو بين أصالة وتامر حسنى فى سحور مي عمر ومحمد سامي

نشر قسم الفن عددا من الأخبار الهامة، على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

مازال مسلسل العتاولة، يحظى بشعبية كبيرة بين الجمهور، وتضمنت الحلقة الـ12 من العمل العديد من المفاجآت منها سرقة "عائشة" مي كساب التمثال الذي كان يخبئه "نصار" في منزله، ووضعته في حقيبتها، وذهبت بعده لمقابلة "عيسى الوزان" باسم سمرة، من أجل البحث عن ابنها، ويلمح لها بإعجابه تجاهها

كشفت الفنانة هبة مجدي عن أصعب مشاهدها التى قامت بتصويرها فى الجزء الرابع من مسلسل المداح والذي تجسد فيه شخصية رحاب.



وقالت هبة مجدي لـ صدى البلد، إن الجزء الرابع من مسلسل المداح به الكثير من المشاهد الصعبة ولكن ما اتذكره حاليا المشاهد التى تم تصويرها داخل القبر ليلا.



أعلن مؤدي المهرجانات حمو بيكا وفاة عمه عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ونشر حمو صورة لعمه على صفحته وكتب : إن لله وان إليه راجعون عمي في ذمه الله



ولم يعلن حمو عن موعد الجنازة أو العزاء حتى الآن.



قال المخرج إسماعيل فاروق مخرج مسلسل "حق عرب" الذي يعرض ضمن مسلسلات شهر رمضان 2024 إنه اقترب من الانتهاء من تصوير المشاهد النهارية والحلقات المتبقية من المسلسل؛ مشيراً إلى أنه يتبقي أيام قليلة علي انتهاء تصوير المسلسل بالكامل.

أقامت الفنانة مي عمر وزوجها المخرج محمد سامي حفل سحور لأصدقائهما داخل الوسط الفني احتفالا بنجاح نعمة الافوكاتو.

حرص على حضور حفل السحور كل من تامر حسني والمطربة أصالة وابنتها شام ورضوى الشربيني وأحمد زاهر وليلى أحمد زاهر وغيرهم من الفنانين.



حلت الفنانة الشابة سلمى أبو ضيف ضيفة فى حلقة جديدة من حلقات برنامج تفاعلكم مع الإعلامية سارة الدندراوي.



وتحدثت سلمى عن تفاصيل شخصيتها فى مسلسل أعلى نسبة مشاهدة والتى خاضت به موسم رمضان الحالى وحققت حتى الآن نجاحا كبيرا بشخصية شيماء.

