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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أصيبت بفزع.. هبة مجدي تكشف عن أصعب مشاهدها في المداح 4

هبة مجدي
هبة مجدي

كشفت الفنانة هبة مجدي عن أصعب مشاهدها التى قامت بتصويرها فى الجزء الرابع من مسلسل المداح والذي تجسد فيه شخصية رحاب.

وقالت هبة مجدي لـ صدى البلد، إن الجزء الرابع من مسلسل المداح به الكثير من المشاهد الصعبة ولكن ما اتذكره حاليا المشاهد التى تم تصويرها داخل القبر ليلا.

وعن صورتها التى ظهرت ضمن الحلقات الأولى وبها حروف وعلامات أكدت هبة مجدي أنها أصيبت بفزع كبير بسبب هذه الصورة وتحدثت مع المخرج أحمد سمير فرج الذى طمأنها وأكد لها أنه لا يوجد حرف مكتوب على الصورة يتسبب لها فى أى أذى.

 


 

هبة مجدي تحتفل بعيد الأم

 

ونشرت الممثلة هبة مجدي عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام صورة لها برفقة والدتها تهنئها بمناسبة عيد الأم.

وكتبت عليها: كل سنه وانتي طيبه يا ماما ربنا يخليكي ليا ويحفظك ويديكي الصحة والعافية يارب ويرحم بابا ويسكنه الجنه ونعيمها.

 

 

أحداث الحلقة 12 من المداح 4


شهد مسلسل "المداح 4 - أسطورة العودة" الحلقة 12 تصاعد فى الأحداث، حيث تنكشف المزيد من خيوط الصراع بين الخير والشر، ممثلة في صابر المداح (حمادة هلال) والدكتور سميح الجلاد (فتحي عبدالوهاب).

مقام سيدي جعفر ورسالة غامضة

في الحلقة الـ12، يصل صابر المداح إلى مقام سيدي جعفر في واحة سيوة، حيث يجد رسالة غامضة تحذره من فتنة الـ40 يوما، مشيرا إلى أنه من قادة الحرب ضد قادة الجن.

 

 

 

الفنانة هبة مجدي مسلسل المداح الجزء الرابع من مسلسل المداح

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