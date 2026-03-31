الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

حرب إيران .. مبادرة صينية باكستانية من 5 نقاط لاحتواء التوتر في الخليج والشرق الأوسط

محمود عبد القادر

أعلنت كل من الصين وباكستان، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق مبادرة جديدة مكونة من خمس نقاط تهدف إلى احتواء التوترات المتصاعدة في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط، والعمل على إعادة الاستقرار في ظل التصعيد المرتبط بالحرب ضد إيران.

وجاء الإعلان عقب اجتماع رفيع المستوى في بكين جمع وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار ونظيره الصيني وانغ يي، حيث ناقش الجانبان تداعيات النزاع المتفاقم وانعكاساته على الأمن الإقليمي والدولي.

وأكد بيان رسمي صادر عن الخارجية الباكستانية أن المبادرة ترتكز على وقف فوري لإطلاق النار ومنع اتساع رقعة الصراع، إلى جانب تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق المتضررة دون عوائق.

كما شددت المبادرة على ضرورة إطلاق محادثات سلام عاجلة، مع التأكيد على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، واعتبار الحلول الدبلوماسية السبيل الوحيد القابل للتطبيق لإنهاء النزاع، بعيدًا عن أي تصعيد عسكري أو تهديد باستخدام القوة.

وفي جانب إنساني، دعت الخطة إلى حماية المدنيين بشكل كامل، ووقف استهداف البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك منشآت الطاقة والمياه والكهرباء، إضافة إلى المرافق النووية السلمية، مع الالتزام الصارم بالقانون الدولي الإنساني.

أما على صعيد الأمن البحري، فقد أولت المبادرة اهتمامًا خاصًا بمضيق هرمز، باعتباره شريانًا حيويًا للتجارة العالمية، داعيةً إلى ضمان سلامة الملاحة وتأمين السفن التجارية وأطقمها، والعمل على استعادة حركة العبور الطبيعية في أسرع وقت.

واختتمت المبادرة بالتأكيد على أهمية تعزيز دور الأمم المتحدة وتفعيل مبادئ ميثاقها، مع الدعوة إلى تعاون دولي متعدد الأطراف لإرساء إطار سلام شامل يضمن استقرارًا طويل الأمد في المنطقة.

وتأتي هذه المبادرة في وقت حساس تشهده المنطقة، وسط مخاوف دولية من انزلاق الأوضاع نحو مواجهة أوسع، ما يمنح التحرك الصيني-الباكستاني أهمية خاصة كمسعى دبلوماسي لاحتواء الأزمة.

نصائح هامة للوقاية من نزلات البرد مع تغير الطقس
أطعمة لتنمية ذكاء الأطفال قبل الامتحانات
طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن
أفضل طرق علاج البرد بسرعة وتخفيف الأعراض
