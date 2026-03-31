محافظ دمياط: دعم الأنشطة التنموية والاستثمارية بالمناطق الساحلية

ترأس الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، اجتماع اللجنة المحلية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، المُنعقد اليوم بحضور الدكتور محمد فوزي نائب المحافظ و اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء دكتور طارق بحيرى السكرتير العام المساعد والدكتور محمد احمد المدير التنفيذي لمشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية فى الساحل الشمالي ودلتا نهر النيل بمصر والدكتور يسرى الكومى الخبير الاستراتيجي للمشروع و الدكتور محمد البيومى مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمهندسة جميلة عبد العال مدير هيئة حماية الشواطئ ببورسعيد وممثلى عدد من المديريات والقطاعات والوحدات المحلية .

وشهد الاجتماع استعراض شامل للإطار القانونى والمؤسسى للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية باعتبار ان المناطق تُمثل أعلى قيمة اقتصادية واستثمارية ، حيث يتم امداد الأجهزة التنفيذية بخرائط للمخاطر لدعم عملية صنع القرار وبالأخص للأنشطة التنموية والاستثمارية بالمناطق الساحلية ، كما تم مناقشة متطلبات بناء هذا الإطار فى ضوء اللوائح والقوانين، واستعراض آليات وضع خطة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والبيئة لتعزيز التكيف متضمنة نظام الإنذار المبكر وتفعيل أنظمة محلية لمواجهة الظواهر الجوية والتغيرات المناخية، على أن تشمل خطط توعوية للمواطنين بآليات التعامل.

وعلى هذا الصعيد، توجه " المحافظ " بالشكر الى وزارة الموارد المائية والرى وبرنامج الأمم المتحدة الانمائى على هذا التعاون من خلال مشروع " تعزيز التكيف مع تغير المناخ في دلتا النيل والساحل الشمالي فى مصر " الممول من صندق المناخ الأخضر ، وأكد اهتمام المحافظة البالغ بهذا المشروع، وايمانها العميق بتحقيق شراكة إستراتيجية لدعم أهداف مواجهة التغيرات المناخية بشكل علمى ومدروس، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية بهذا الملف.

وأكد محافظ دمياط مجددًا التزام المحافظة بدورها لضمان نجاح واستدامة المشروع، وذلك لتعزيز القدرة على التكيف بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة.